Cara de Sapato projeta ritmo no UFC para vencer no ADCC 2019

Campeão Pan-Americano na faixa-preta e atleta peso médio do Ultimate, Antônio Carlos Jr., o Cara de Sapato, tem outra missão marcada para este ano. Além do duelo agendado para o UFC Rochester no dia 18 de maio, contra Ian Heinisch, Cara de Sapato recebeu o almejado convite para lutar no ADCC 2019, que rola em setembro, na Califa.

Mesmo com foco total no MMA, Cara de Sapato revelou ao amigo Marcus Buchecha, companheiro de treinos na época de atleta da Checkmat, que gostaria de lutar o ADCC, e o campeão consagrado da IBJJF fez seus contatos para garantir o camarada na mesma chave.

“Estava conversando sobre campeonatos com o Buchecha e ele falou sobre o ADCC”, disse Cara de Sapato. “Como é um torneio que eu nunca lutei, achei legal. Então o Buchecha comentou com o Mo Jassim (organizador do evento) e dias depois o Peter Baltaliyski me enviou um e-mail com o convite.

“Estou trabalhando muito nesse ‘mundo sem kimono’, por conta do MMA, e tenho a meta de, de repente, fazer mais uma luta no UFC antes de setembro para chegar no pique para o camp rumo ao ADCC. O plano é passar um tempo com o Buchecha, que é peso pesado e vai lutar também na divisão acima de 99kg, para aprimorar a técnica específica do grappling. Fico feliz por poder ter essa experiência e espero representar bem para colocar mais esse título na carreira.”

Além de Cara de Sapato e Buchecha, estão confirmados também na divisão acima de 99kg nomes como Yuri Simões, João Gabriel Rocha, Roberto Cyborg, Antonio Braga Neto e Kaynan Duarte, além de outras feras. Será que Cara de Sapato irá brilhar no torneio sem kimono? Comente conosco!