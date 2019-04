Vídeo: Diogo Almeida ensina passagem de guarda emborcando no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso professor GMI na Almeida BJJ, em São Paulo, Diogo Almeida tem na manga algumas posições fortes de passagem de guarda, e hoje ele vai dividir uma delas com você, atento leitor de GRACIEMAG.

Na posição, gravada exclusivamente para o nosso canal no IGTV, Diogo mostra uma opção eficaz para concluir a passagem quando o guardeiro atento faz o bloqueio com os braços, evitando a conclusão do controle lateral.

Confira os detalhes da transição de passagem de guarda no vídeo abaixo e não deixe de conferir aulas exclusivas com nossos GMIs cascas-grossas no Instagram faixa-preta de GRACIEMAG!