Do baú: Rodolfo Vieira x Rubens Cobrinha em guerra no Abu Dhabi World Pro

Já em ritmo de esquenta para o Abu Dhabi World Pro 2019, evento que GRACIEMAG estará presente para a cobertura in loco com todos os detalhes, trazemos nesta quinta-feira um duelo histórico dos eventos de Jiu-Jitsu realizados nos Emirados Árabes.

Rodolfo Vieira, atleta que lançou o seu nome com força total no mundo do Jiu-Jitsu após brilhar como marrom em Abu Dhabi, voltou já como faixa-preta e com a pressão de sempre para brigar no absoluto (hoje extinto) do evento, contra o já condecorado Rubens Cobrinha, em duelo pelo ouro na edição de 2011.

No duelo, o campeão peso-pena bem que tentou conter as investidas de Rodolfo, mas o jogo sólido por cima foi determinante como sempre, e Cobrinha acabou estrangulado da montada.

“O Rodolfo é um Cobrinha com cem quilos”, disse Rubens Charles na época, em entrevista para GRACIEMAG. “Ele passa a guarda de um jeito muito parecido com o que eu faço, matando o quadril e deixando o oponente praticamente perdido quando passa a perna. Fica muito difícil evitar a passagem dele.”

Confira o duelo no vídeo abaixo em nosso #tbt de hoje!