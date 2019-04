Jiu-Jitsu: League of Warriors garante 100 mil reais em prêmios, em SP

Share it

Cem mil reais vão ser distribuídos como premiação aos campeões do League of Warriors deste ano, amigo competidor! O prêmio em dinheiro vale para todas as categoriais, considerando todas as faixas, em disputas que começam no próximo mês de junho, em São Paulo.

O evento vai rolar em três etapas: as duas primeiras ainda em junho, no dia 23 com disputas de faixa-azul e branca; e no dia 30 na faixa-preta, marrom e roxa. Já a terceira etapa será no dia 7 de julho, sempre no mesmo local: o ginásio Professor Adão Dias dos Santos, na Estrada dos Bandeirantes, em Ferraz de Vasconcelos. Os premiados serão dados aos campeões de cada divisão de peso, além dos vencedores nos absolutos leve (até 77kg) e pesado (de 78kg em diante).

Para maiores informações, entre em contato com o Luiz “Mancha”, no Instagram @mestremancha_oficial , ou no Instagram do evento pelo @league_of_warriors, ou no telefone (11) 94704-5510. Confira na imagem abaixo as divisões de peso, premiações e não fique de fora desta disputa!