Vídeo: Luiz Panza finaliza em 20s e fatura absoluto do San Jose Open de Jiu-Jitsu

Realizado no último final de semana, o San Jose Open reuniu nomes de peso do cenário internacional na busca do ouro e ponto importantes para o ranking da IBJJF, principalmente na faixa-preta.

No masculino adulto, o craque da vez foi Luiz Panza. Faixa-preta da Checkmat a fera conquistou o título pesadíssimo ao finalizar Victor Lima (Infight) e em seguida partiu na busca do ouro duplo, ao se jogar na disputa de peso aberto. Na final do absoluto, Panza teve pela frente Victor Silvério, que já havia garantido a prata no peso médio mais cedo.

No duelo,Victor tentou a queda e Panza fez o giro para entrar na posição de ataque nas pernas. O bote foi dado logo em seguida, mas com o combate já na área de segurança o árbitro realocou os atletas no centro do tatame. Vendo a iminência do ataque de Panza, Victor tentou liberar o pé do arrocho, mas um pequeno giro com pressão na chave foi suficiente para que o duelo fosse interrompido com vitória para Panza.

Confira o lance da finalização no vídeo abaixo!