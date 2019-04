Estátua de Carlson Gracie terá mão estendida para “cumprimentar” povo em Copacabana

Share it

Foi divulgada a primeira imagem do projeto de estátua de Carlson Gracie, a ser instalada em Copacabana por iniciativa de amigos e alunos, que já planejam como arrecadar a verba que falta.

“Como se percebe, Carlson vai ficar com a mão estendida na posição do tradicional cumprimento da academia, para haver uma interação com o público”, disse Maurício Carneiro, mais conhecido como DJ Saddam e um dos clássicos faixas-pretas formados pelo saudoso faixa-vermelha.

Já com a liberação da Secretaria de Conservação da Prefeitura do Rio de Janeiro, a obra tomara lugar na praça Shimon Peres em Copacabana, na esquina da Figueiredo de Magalhães com a rua Tonelero, próximo à estação de metrô Siqueira Campos, mas faltam alguns detalhes.

A imagem divulgada é apenas de uma versão parcial em argila, que vai gerar o molde para a produção da estátua em bronze, que deve pesar por volta de 200kg e será feita por Edgar Duvivier, artista que produziu a estátua de Clarice Lispector no Leme.

“A forma será feita essa semana e colocaremos o link do financiamento coletivo, que será feito por um site especializado na internet, onde poderemos acompanhar online as doações”, completou o DJ. “Quando atingirmos os valor de 80 mil reais, a estátua será fundida em bronze. O objetivo é inaugurar a peça no dia 12 de agosto, data em que Carlson comemorava o seu aniversário.”

E ai leitor, na expectativa para ver a estátua de Carlson e aperta a mão do grande mestre? Divulgaremos em brevo no GRACIEMAG.com, e nas nossas redes sociais, o link para participar do projeto. Oss!