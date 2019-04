Confira os campeões do Curitiba BJJ Pro de Jiu-Jitsu 2019

Share it

Antes mesmo de os badalados Brasileiro e Mundial de Jiu-Jitsu serem definidos como torneios que pagam prêmios em dinheiro, o circuito BJJ Pro pelo mundo já tratou de deixar uma grana com seus campeões, e nesse final de semana alguns craques levaram um belo cheque para casa no Curitiba BJJ Pro da IBJJF.

Campeões das quatro divisões de peso no masculino adulto faixa-preta e do absoluto no feminino foram premiados. No pesadíssimo, Helton José (Atos) venceu Igor “Tigrão” (NS Brotherhood) na final pelo título. Antes, no pesado, foi a vez de Fellipe Andrew (Zenith) confirmar a boa fase e faturar o cheque, ao superar Fernando Reis (Alliance). Já no peso médio, Claudio Calasans abriu na semifinal para o camarada de equipe Alexandre de Jesus (Atos) e este não desperdiçou a chance ao vencer a final contra Igor Chaves (NS Brotherhood), levando o ouro. No pena, foi a vez de Pedro Valença (Cícero Costha) ficar com o lugar mais alto do pódio, ao vencer João Paulo Neto (Alliance) na finalíssima. Todos os campeões voltaram para casa com 4 mil reais, e os vice-campeões com 1.000 reais.

No feminino, destaque para a sedenta competidora Claudia Do Val (De la Riva). Depois de entrar na disputa sem adversárias no superpesado, Claudinha se jogou no absoluto, venceu Renata Marinho (Alliance) na semifinal e encontrou Sabatha Lais na finalíssima, na qual venceu para garantir o ouro e o cheque de 4 mil reais.