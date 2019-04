Vídeo: O que esperar de Holloway x Poirier e Gastelum x Adesanya no UFC de hoje?

Share it

Duas disputas de cinturão interino em duas lutas de tirar o fôlego. Será com esse fechamento de card que o UFC 236 será apresentado neste sábado, dia 13 de abril, em Atlanta, nos EUA, com transmissão ao vivo do Combate a partir das 19h15.

Max Holloway e Dustin Poirier fazem a luta principal, pelo cinturão interino dos leves. Antes, na luta coprincipal, Kelvin Gastelum e Israel Adesanya brigam pelo cinturão interino dos médios. Os quatro atletas, ávidos pela conquista dos respectivos títulos, entram no octógono para garantir a chance de desafiar os campeões lineares (Khabib Nurmagomedov nos leves e Robert Whittaker nos médios).

A preparação rumo à duelos tão importantes foi especial para os quatro postulantes, e o Ultimate preparou um vídeo com os bastidores da caminhada rumo às lutas principais deste UFC 236. Confira abaixo e esquente as turbinas para os duelos eletrizantes do card de hoje, que conta ainda com três brasileiros em ação: Alexandre Pantoja, Wilson Reis e Poliana Botelho.

UFC 236

Atlanta, EUA

13 de abril de 2019

Max Holloway x Dustin Poirier

Kelvin Gastelum x Israel Adesanya

Eryk Anders x Khalil Rountree

Alan Jouban x Dwight Grant

Ovince St-Preux x Nikita Krylov

Card preliminar

Jalin Turner x Matt Frevola

Wilson Reis x Alexandre Pantoja

Max Griffin x Zelim Imadaev

Boston Salmon x Khalid Taha

Curtis Millender x Belal Muhammad

Montel Jackson x Andre Soukhamthath

Lauren Mueller x Poliana Botelho

Brandon Davis x Randy Costa