Vídeo: 7 drills para melhorar sua passagem de guarda com Matheus Zimmermann

Repetição para chegar à perfeição. É com esse pensamento que Matheus Zimmermann, nosso GMI em Pelotas, gosta de trabalhar uma infinidade de drills para afiar suas técnicas no Jiu-Jitsu.

No vídeo de hoje, o faixa-preta escalou seu faixa-amarela para mostrar sete drills que costuma fazer e ensinar nas suas aulas para turbinar as passagens de guarda. Movimentos básicos baseados na passagem, repetidos várias vezes, fazem com que seus atletas tenham a técnica colada na memória, facilitando a execução na hora do aperto de uma luta ou treino mais cansativo.

Confira a movimentação no vídeo abaixo e trabalhe a repetição para ficar craque nos movimentos de passagem de guarda!

Top Brother Sul

Rua Santos Dumont, 368

2º andar, Centro, Pelotas

# (53) 3305-5494

contato@topbrotherpelotas.com

www.topbrothersul.com