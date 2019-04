Inscreva-se já no SJJIF World Jiu-Jitsu Championship 2019 e dispute prêmios em dinheiro

Share it

O SJJIF World Jiu-Jitsu Championship 2019 já tem local e data, amigo competidor!

O grande evento vai ser realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro, em Long Beach, na Califórnia, e você já pode se inscrever pelo site www.sjjif.org.

“Abrimos as inscrições com bastante antecedência, pois isso facilita os atletas a tirar o visto de entrada nos Estados Unidos, caso necessário. Ajuda também a comprar passagens aéreas mais baratas”, explica João Silva, presidente da SJJIF.

Este ano, o evento oferece mais de 74 mil dólares de premiações no total, e tem uma novidade em relação à categoria absoluto dos adultos.

“Vamos dividir o absoluto em duas categorias, tanto para os homens quanto para as mulheres”, diz João Silva. “Haverá uma categoria absoluto para os mais leves (do peso-galo ao peso leve), e uma categoria absoluto para os mais pesados (do peso médio ao pesadíssimo). Isso vai atrair ainda mais competidores e tornar as disputas ainda mais interessantes”.

Inscreva-se já pelo site www.sjjif.org e não fique de fora do SJJIF World Jiu-Jitsu Championship 2019.

