Vídeo: O estrangulamento de Ygor Rodrigues no Rio Fall Open de Jiu-Jitsu

Em ação no Rio Fall Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado no último final de semana, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o faixa-preta Ygor Rodrigues fez bonito na divisão de peso leve do evento.

Representando a equipe Márcio Rodrigues, ao lado do irmão Yago Rodrigues, prata na divisão de peso-pena no mesmo dia, Ygor se jogou na disputa do ouro e encarou Daniel Neri.

Após trabalhar com pressão no jogo por cima, Ygor conseguiu chegar na pegada de costas, e atacar para finalizar com um estrangulamento arco e flecha.

Confira o lance no vídeo abaixo!