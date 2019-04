Murilo Bustamante se emociona com chegada à faixa-coral: “o Jiu-Jitsu mudou a minha vida”

Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu e primeiro brasileiro campeão do UFC. Mais de 100 faixas-pretas formados ao longo de sua trajetória como professor e fundador de uma das academias de artes marciais mais bem-sucedidas do mundo, que tem como objetivo principal disseminar os benefícios do esporte. Já são 42 anos dedicados a arte suave, 31 deles ensinando. Tanto tempo de estrada rendeu a Murilo Bustamante a faixa-coral de Jiu-Jitsu, que corresponde ao sétimo grau. Emocionado, o líder da Brazilian Top Team (BTT) relembrou o seu início na arte suave e a longa jornada até conquistar a nova graduação.

“Depois de uma vida dedicada ao Jiu-Jitsu, onde tive a oportunidade e a honra de, literalmente, defender o esporte em combates contra outras disciplinas, fico extremamente lisonjeado de receber a faixa-coral esse ano. O Jiu-Jitsu tem uma série de benefícios que mudaram a minha vida e ajudaram a moldar o meu caráter, me tornando uma pessoa melhor. Recomendo veementemente que todos os pais procurem uma escola séria de Jiu-Jitsu e matriculem os seus filhos. O esporte ajuda a criança a aprender disciplina, respeito, generosidade, socialização, aumenta a autoestima e o respeito próprio, entre muitos outros benefícios. Eu era um garoto inseguro quando comecei a treinar e o que o Jiu-Jitsu fez por mim pode fazer por outras crianças também”, disse Bustamante.

O diploma já foi entregue pela IBJJF, mas Murilo só passará a usar a nova faixa em agosto, quando irá realizar uma cerimônia especial na sede da BTT, no Rio de Janeiro.

“Estou muito orgulhoso de ter recebido o meu sétimo grau, mas só colocarei a faixa na cintura na cerimônia do dia 4 de agosto. Um momento tão especial como esse, merece uma comemoração com todas as pessoas que fizeram parte da minha história. Todos os meus amigos estão convidados. Será uma grande festa para celebrar esse grande esporte que, definitivamente, mudou a minha vida para melhor”, concluiu.

(Fonte: Assessoria de imprensa)