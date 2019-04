Share it

Durante uma classe de luxo realizada no Canadá, há mais de 10 anos, Fabrício Werdum e Thales Leites mostraram um pouco do seu Jiu-Jitsu aplicado no MMA.

Na aula, Werdum, que tratava de esmiuçar as técnicas, mostrou duas opções de finalização partindo da guarda: uma no qual ele torce o braço e ataca no armlock, e outra partindo do mesmo fundamento mas terminando na chave de omoplata.

Confira a aula no vídeo abaixo, no nosso #tbt de hoje!