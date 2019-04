Bellator planeja luta de Neiman Gracie pelo cinturão; Machida e Sonnen fazem encarada

Share it

Craque da nova geração de lutadores da família Gracie, Neiman Gracie terá um grande desafio no dia 14 de junho, no Bellator 222, em Nova York. Escalado para a semifinal do GP de pesos meio-médios do evento, que pagará ao vencedor a bolada de 1 milhão de dólares, Neiman pode pegar um “bônus” em seu caminho até a final do grand prix: o cinturão do Bellator.

Isso porque, ao avançar às semifinais, após finalizar Ed Ruth em dezembro do ano passado, Neiman garantiu sua próxima luta contra o vencedor de Rory McDonald x Jon Fitch. Rory, campeão dos meio-médios, coloca a vaga e o cinturão em jogo contra Fitch, e o vencedor desta disputa, que rola no dia 27 de abril, além de sair do cage como campeão levará o título para defesa contra Neiman, no dia 14 de junho.

“É uma luta enorme, mas na minha cabeça é só mais uma luta”, disse Neiman na coletiva do Bellator. “Estou pronto para vencer e trazer o cinturão para a minha família. O Rory é o favorito, mas o Jon Fitch é um adversário que não se pode dar bobeira. Não consigo prever qual deles virá.”

Ainda na coletiva do Bellator 222, Lyoto Machida e Chael Sonnen, que se enfrentarão na luta principal, fizeram sua primeira encarada. Confira no vídeo abaixo a coletiva e, no fim, todas as encaradas do card parcial.