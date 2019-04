Vídeo: Manuel Ribamar finaliza e fatura ouro duplo no Orlando Open de Jiu-Jitsu

Share it

Além do Rio Fall Open, outro torneio movimentado do último final de semana foi o Orlando Open da IBJJF. Mesmo com nomes como Paulo e João Miyao entre os campões no masculino, o craque do dia foi Manuel Ribamar.

Faixa-preta da equipe Rodrigo Pinheiro, Manuel voltou para casa com ouro duplo, ao fechar o absoluto com Yago Souza e antes ter conquistado o titulo meio-pesado, em final disputada contra Carlos Palacio (Robson Moura). Depois de levar a melhor na disputa, Riba pegou as costas e finalizou no arco e flecha.

Confira no vídeo abaixo!