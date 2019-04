Vídeo: Jean Feijó ensina duas opções para vencer a guarda De la Riva no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso GMI em Blumenau, Santa Catarina, Jean Feijó tem na manga algumas opções eficientes para as complicações mais comuns do Jiu-Jitsu, e na aula de hoje ele traz duas técnicas para superar o adversário que faz guarda De la Riva.

No vídeo, Jean mostra como fazer para atacar o guardeiro com uma finalização inesperada na chave de panturrilha, ao travar a perna do oponente que faz o gancho e deitar travando quadril dele, para então aplicar a chave.

Outra opção, para atletas antes da faixa-preta e faixa-marrom que não podem usar a chave de panturrilha, fica para a transição de Jean partindo da mesma mecânica, só que ao invés de finalizar ele usa a perna do adversário para sair do outro lado e subir no legdrag.

Confira no vídeo abaixo!

