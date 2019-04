Gracie Kore recebe palestra gratuita com o faixa-vermelha João Alberto Barreto

Share it

Grande mestre João Alberto Barreto, discípulo direto de Helio e Carlos Gracie, traz toda sua experiência como faixa-vermelha de Jiu-Jitsu e psicólogo em evento gratuito no próximo dia 16 de abril, às 19:15h, na Gracie Kore.

A academia, liderada pela pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, terá o grande mestre João falando sobre os benefícios da arte marcial na vida das pessoas, tanto nos quesitos físicos quanto psicológicos. A palestra está em linha com a proposta do espaço, que é oferecer aos frequentadores algo que vá além das aulas de Jiu-Jitsu, mostrando que há todo um estilo de vida de saúde e bem-estar por trás do esporte.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail contato@graciekore.com.br. A academia fica no shoppinng Vogue Square,na Barra da Tijuca. Não perca!

Gracie Kore

Shopping Vogue Square

Av. das Américas, 8585

Barra da Tijuca

Instagram: @graciekore

contato@graciekore.com.br

www.graciekore.com.br