Duzão Lopes e Cláudia do Val faturam ouro duplo no Rio Fall Open de Jiu-Jitsu

“Guardo a matéria que vocês fizeram comigo na faixa-azul até hoje!”, disse o simpático Eduardo “Duzão” Lopes ao repórter da GRACIEMAG, antes de se jogar no absoluto faixa-preta do Rio Fall Open 2019, realizado na confortável Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. O atleta da Guigo Jiu-Jitsu foi o destaque adulto no torneio realizado nesse sábado, dia 6 de abril.

Depois de fazer bonito na divisão de pesadíssimos, com quedas plásticas e finalizações por cima, Duzão encarou a final contra Herico Hesley (Kimura), na qual venceu com uma passagem de guarda. Já no absoluto, Duzão avançou na chave até pegar na semifinal o craque da NS Brotherhood Wellington Alemão, que já havia mordido o ouro peso médio na competição. Depois do susto de quase ser raspado logo no início da luta, Duzão impôs o seu jogo forte por cima e finalizou no ezequiel. Na final, seu adversário Kitner Mendonça abdicou da disputa e Duzão ficou com o ouro absoluto.

No feminino, Cláudia do Val garantiu primeiro o ouro na divisão de peso pesado, sem adversárias na chave, e quase perdeu a inscrição do absoluto. Isso porque a fera teve que atender a inúmeros pedidos de fotos das arquibancadas. “Quero ser muito famosa!”, disse a brincalhona Claudinha fazendo pose para o último clique antes de correr para a disputa em peso aberto.

Depois de vencer a primeira luta ao finalizar Mayra Mazza no armlock, Claudinha encarou uma verdadeira guerra contra Rafaela Bertolot (GFTeam), que caminhava com empate em 2 a 2 até a atleta da De la Riva raspar usando a chave omoplata, concluindo o placar em 4 a 2 e garantindo o ouro duplo que, obviamente, teve que ser registrado pela nossa reportagem.

Outros destaques ficaram para os campeões João Carlos Oliveira (Kronos BJJ), Ygor Rodrigues (Team MR) e Matheus Felipe “Tá Danado” (CheckMat/Qatar BJJ). Confira abaixo os resultados na faixa-preta adulto!

Adulto / Masculino / Preta / Pluma

1 – Magno Mota Vieira – Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Willian Melo de Oliveira – Alliance

3 – Felipe Augusto Moreira – Araido

3 – Jonas Lisboa Pereira – Carlos Holanda Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – João Paulo Gonçalves Neto – Alliance

2 – Yago dos Santos Rodrigues – CT MR

3 – Antonio Henrique Gomes Felix – Nova União

3 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

Adulto / Masculino / Preta / Leve

1 – Ygor dos Santos Rodrigues – CT MR

2 – Daniel Neri de Lima – Atos Jiu-Jitsu

3 – Victor Figueiredo Genovesi – Alliance

3 – Vinicius dos Santos Pereira – Cassão Team

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Wellington Luís Sebastião – Ns Brotherhood

2 – Leonilson Marques Ferreira Junior – GF Team

3 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance

3 – Francisco Cuneo – Lotus Club International

Adulto / Masculino / Preta / Meio-Pesado

1 – João Carlos Silva de Oliveira – Kronos BJJ

2 – Gustavo Mascarenhas Borges – GF Team

3 – Moises Fernandes Cavalcante – Guigo JJ

3 – Pedro Teixeira Alcantara Pimenta – Morumbi Academy

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

2 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team

3 – Christofer Biude Moreira Feijó – Atos Jiu-Jitsu

3 – Diogo Silveira do Nascimento – Ns Brotherhood

Adulto / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – Matheus Felipe da Silva Xavier – Qatar BJJ

2 – Thiago Oliveira Bezerra Andrade – GF Team

3 – João Paulo de Sousa Soares – Gracie Barra – São Mateus

3 – Vinicius de Barros – Gracie Barra Belo Horizonte-MG

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Luis Eduardo Lopes do Carmo – Guigo JJ

2 – Herico Hesley de Albuquerque Pinto – KMR BJJ KIMURA

3 – Gabriel Lyrio Lucas – CheckMat

3 – Guilherme Wilson S. Cordiviola – GF Team

Adulto / Masculino / Preta / Absoluto

1 – Luis Eduardo Lopes do Carmo – Guigo JJ

2 – Kitner Mendonça de Moura – IFC Life Brothers

3 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance