SJJSAF realiza International Challenge Tour de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro

Depois do sucesso do SP Challenge de Jiu-Jitsu, realizado em Itapecerica da Serra, em São Paulo, chegou a vez do Rio de Janeiro receber o International Challenge Tour, evento que soma pontos preciosos para o ranking que irá premiar atletas de azul à preta, no masculino e no feminino, com dez passagens para disputar o SJJIF World Championship 2019 na Califórnia (08 a 10 de novembro). A etapa carioca do evento organizado pela SJJSAF (Sport Jiu Jitsu South American Federation) será realizado no dia 14 de abril na Arena da Juventude, em Deodoro.

“Estamos realizando praticamente um evento por mês, e com isso a briga pelo topo do ranking está cada vez mais acirrada. Mais uma vez o evento terá transmissão ao vivo, e a expectativa é de que as inscrições se esgotem. Nesta etapa da competição também teremos as superlutas de Parajiu-jitsu e o Desafio Kids, onde o vencedor receberá o cinturão. Serão mais de 40 cinturões em disputa. Estamos muito animados e ansiosos por mais esse evento no Rio de Janeiro, especialmente depois do sucesso Jiu-Jitsu Down Festival e do SP Challenge”, disse Cleiber Maia, presidente da SJJSAF.

As inscrições para o evento ainda estão abertas e vão até a próxima terça-feira, dia 9 de abril. Para garantir a sua inscrição acesse https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p886-rio-challenge-jiu-jitsu-2019-edicao/.