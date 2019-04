Academia Almeida Jiu-Jitsu entra para o time GRACIEMAG Indica

Share it

Do fundo de quintal para o mundo. É com esse mote que a equipe Almeida Jiu-Jitsu, liderada pelos irmãos Diogo, Caio Almeida e Gustavo Almeida, entra para o nosso time de equipes associadas, o GRACIEMAG Indica (GMI).

Em uma história incrível de superação e dedicação à arte suave, os irmãos Almeida batalharam muito para alcançar o patamar de uma grande equipe de Jiu-Jitsu.

Hoje com cinco filiais espalhadas por São Paulo, o time começou com uma pequena instalação, abrigando o projeto social que lançou nomes que fazem barulho no cenário internacional, como Bia Basílio, Cléber Clandestino, Leonardo Lara e outros, além de ter uma filosofia forte e ligada às raízes do Jiu-Jitsu.

Portanto, para conhecer mais da história e da estrutura da Almeida Jiu-Jitsu, além de aprender o fino da arte suave com professores capacitados, não deixe de visitar os irmãos casca-grossa na filial Tatuapé. Confira abaixo o endereço!

Almeida JJ – Unidade Tatuapé

Rua Henrique Dumont, 19 – Tatuapé – SP

# 11 3542-5788

almeidajjtatuape@gmail.com

www.almeidajj.com.br

Instagram: @oficialalmeidajjtatuape