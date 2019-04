Vídeo: Fellipe Andrew e seu bote do triângulo no absoluto do Floripa Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em ação no Floripa Open da IBJJF, realizado no último final de semana, em Santa Catarina, Fellipe Andrew conquistou o ouro em todas as chaves que disputou na faixa-preta, com títulos no peso e no absoluto, com e sem kimono.

Na disputa de peso aberto, porém, um lance forte do seu jogo foi destaque. Em combate contra Henrique Russi, Fellipe puxou para guarda, trabalhou a raspagem e voltou a fazer guarda. Logo assim que recolocou a luta na guarda-laçada, porém, Fellipe deu um bote veloz no triângulo, e ainda sem muito ajuste fez pressão com as pernas para concluir o arrocho.

