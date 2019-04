Fã de Royce, José Aldo confia no sucesso de Kron Gracie no UFC

Share it

O craque peso-pena do UFC José Aldo, hoje já de olho na aposentadoria do MMA e em futuros desafios no boxe, vê com alegria o surgimento de novos talentos brasileiros na divisão até 66kg do maior evento de MMA do mundo. Um dos mais comentados atualmente, capa da GRACIEMAG em março, é o finalizador Kron Gracie, filho de Rickson que fez sua estreia no dia 17 de fevereiro, ao finalizar Alex Caceres no estrangulamento pelas costas.

Atento ao cenário, Aldo pôde avaliar a chegada do integrante da família Gracie e a importância do mesmo em sua caminhada dentro do UFC, em conversa durante a apresentação do UFC Rio, no Copacabana Palace.

“O Kron estreou muito bem”, disse Aldo na última semana. “Ele vem treinando com os irmãos Diaz e já lutou no Japão. Vê-lo lutando no cage é uma felicidade grande, por ele estar representando a família mais importante do Jiu-Jitsu. Espero que ele possa ter um caminho de vitórias e que um dia chegue a disputar o título, tem todas as condições para isso na minha opinião.”

Ainda sobre a família Gracie, Aldo não deixou de rasgar elogios ao primeiro integrante da família a pisar no octógono, o veterano Royce Gracie.

“O Royce é um ídolo e eu tenho um respeito muito grande por ele, por ele ter entrado no cage lá em 1993 e ter feito o UFC o que é hoje. Tive a oportunidade de ver o Royce lutar e tenho um carinho grande por ele.”

Kron estampou a capa da GRACIEMAG #265, e recebeu de Demian Maia conselhos valiosos para seguir com sucesso no Ultimate. Clique aqui e assine a versão digital para ler o artigo completo.