Vídeos: Em 1min30, Eldar Rafigaev garante ouro duplo no Poznan Open de Jiu-Jitsu

Realizado no último final de semana, o Poznan Open da IBJJF, na Polônia, reuniu grandes feras no tatame, e no faixa-preta adulto masculino finalizações relâmpago foram destaque.

Eldar “Yakusa” Rafigaev, faixa-preta da equipe Jungle BJJ, tem na manga uma série de finalizações precisas nas pernas, e no Poznan Open mais uma vez a fera da Moldávia abriu a caixa de ferramentas.

Na disputa do pesadíssimo, Pouco mais de 30 segundos foram necessários para pegar Jakub Mroczkowski no leglock. Já na disputa do absoluto, Piotr Frechowicz tentou defender mas não conseguiu evitar dar os três tapinhas numa justa chave de pé, em menos de 1min de luta.

Confira as duas finais que valeram a Eldar o ouro duplo no evento!