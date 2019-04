Vídeos: As 5 finalizações mais incríveis de Shinya Aoki no MMA

Share it

Quando o assunto é usar o Jiu-Jitsu no MMA, o japonês Shinya Aoki é referência. Aos 35 anos, com 52 lutas na carreira, o atleta peso leve ostenta a incrível marca de 25 finalizações nos cages.

Ainda na ativa, o faixa-preta de Yuki Nakai conquistou recentemente o cinturão peso leve do One Championship, ao apagar Eduardo Folayang na disputa de título. Contudo, outras grandes finalizações marcaram a carreira do japonês, e GRACIEMAG separou cinco delas para você relembrar o estilo agressivo de Aoki no MMA.

Confira a lista e os vídeos abaixo!

Eduardo Folayang (Kata-gatame)

Katsuhiko Nagata (Gogoplata da montada)

Yuki Yamamoto (Twister)

Mizuto Hirota (Chave de braço invertida)

Keith Wisniewski (Armlock em pé)