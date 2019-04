Rodrigo Minotauro vê fim da entressafra de ídolos no UFC e aponta seus 2 “craques diferenciados” do MMA nacional

Share it

Na entrevista exclusiva dada em GRACIEMAG #266, que sai para os assinantes em formato digital no dia 5 de abril, o campeão aposentado do UFC Rodrigo “Minotauro” Nogueira avaliou o cenário atual do esporte, onde a audiência que batia fácil os 300 mil pacotes vendidos de pay-per-view há uns anos agora luta para voltar ao mesmo patamar.

Para Minota, que celebra em junho 20 anos como lutador profissional, a entressafra de ídolos já passou, e o UFC vai recuperar a atenção dos espectadores brasileiros.

Quando o repórter Marcelo Dunlop lhe perguntou se o UFC vive ainda a entressafra, Minota mandou:

“Não mais, creio. Acho que no Brasil tivemos um período de entressafra sim, mas que está chegando ao fim. O brasileiro gosta de acompanhar o esporte mas gosta mais do campeão. Ele gosta de ter heróis. Basta lembrarmos da Fórmula 1, em que a gente teve pilotos excelentes, mas se não era o número um, era estigmatizado como lento.

“No UFC temos muitos top 3, top 5, top 10, mas o grande público não se interessa. Mas, depois dessa entressafra, alguns novos heróis já começam a surgir: o Thiago Marreta, o Paulo Borrachinha, a Jéssica Bate-Estaca, o Johnny Walker, o próprio Kron, que começou agora”.

E quem seria então o lutador favorito do astro baiano, hoje manager do UFC? Aquele ou aquela lutadora que faz o Minotauro se empolgar na poltrona?

“O Johnny Walker me empolga muito, assim como o Borrachinha. Mas eu acho que há dois fenômenos, atletas realmente diferenciados, prestes a explodir no UFC brasileiro: o Marlon Moraes e o Raoni Barcelos. Ambos estão no peso-galo e já têm 30 anos, mas prometem ainda dar muita alegria. A Jéssica Bate-Estaca é outra das minhas favoritas, ela vem ajudando a quebrar muitos paradigmas no MMA feminino.”

Para ler o entrevistão completo, assine aqui!