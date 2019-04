Faixa-marrom médico deixa área de luta para socorrer acidente no Jiu-Jitsu

Share it

Ver uma lesão num campeonato de Jiu-Jitsu ser resolvida por outro atleta pode parecer loucura, mas foi o que aconteceu no último final de semana, em Manaus. Com as devidas ressalvas.

Médico ortopedista e faixa-marrom de Jiu-Jitsu, Eduardo Lass fazia sua semifinal na divisão de peso leve, quando viu na área ao lado um acidente em disputa sem kimono. Ao defender uma queda, o atleta em questão sofreu uma lesão no joelho, prontamente resolvida por Eduardo, que é especialista em tratamentos de joelho.

“Eu tinha sido contratado para integrar o corpo médico do evento”, disse Eduardo em papo com GRACIEMAG. “Pedi para lutar também, já que eu eventualmente entro em competições. Assim que acabou minha luta o atleta na área do lado teve esse acidente, uma luxação de joelho. A patela saiu completamente do lugar e eu realizei esse atendimento no local. Resolvi o problema e, como todo mundo estava acompanhando na arquibancada, houve uma vibração da galera.”

Com 16 anos de experiência como ortopedista, o médico conquistou, além dos aplausos do público, o bronze na sua categoria no evento, representando a Ribeiro Jiu-Jitsu.

E você, amigo leitor, já presenciou uma cena tão inusitada quanto a relatada por Eduardo? Comente conosco!