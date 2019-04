Bibiano Fernandes comenta conquista de título por desclassificação no One

I was two rounds up when I got illegally elbowed on the back of my head at the beginning of the third round. As you can see on the footage captured by my corner, I got hit eight times on the back of my head, not two as it was said on the broadcast. It is clear that not only Kevin Belingon has hit as hard as he could, but he aimed to it as well. That’s not how I planned to get my ONE championship belt back but, ONE championship is about honor and integrity and that is exactly what Kevin did not show last night. I was dizzy, I couldn’t remember where I was for a bit, and the 5 minutes I got to recover wasn’t enough to get myself back in the fight. Over these 15 years and 27 fights journey, one the things I have learned was to listen to my body. Thank God, Japan, all my fans, my family and my team for being with me throughout this journey. I will take some time to rest and I will be back soon. 🇧🇷 Eu estava vencendo os dois primeiros rounds, quando tomei uma sequência de cotoveladas ilegais na parte de trás da minha cabeça, foram oito golpes e não dois como foi falado na transmissão ao vivo. Fica claro que não só bateu com muita força, mas ele mirou no alvo. Não foi como eu tinha planejado recuperar o meu cinturão, ONE championship prevalece a honra e a integridade e isso é exatamente o que o Kelvin Belingon não mostrou ontem à noite. Eu estava tonto, fiquei um tempo sem lembrar aonde estava, e os 5 minutos que eu tinha para me recuperar não foram o suficiente para voltar para a luta. Nesses 15 anos e 27 lutas de estrada, uma das coisas que aprendi foi escutar o meu corpo. Obrigado a Deus, Japão, meus fans, minha família e meu time por estarem comigo nessa jornada. Vou para cada descansar um pouco e logo mais já estarei de volta.

Posted by Bibiano Fernandes Bjj on Sunday, March 31, 2019