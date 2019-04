Vídeo: Roger Gracie ensina estrangulamento partindo da kimura no Jiu-Jitsu

Share it

Não é exagero dizer que no Jiu-Jitsu as opções são infinitas. Posições básicas se misturam com técnicas arrojadas o tempo todo, e a adaptação é lei. Para Roger Gracie, por exemplo, um simples ataque na kimura pode se tornar um caminho direto para estrangular.

Em aula dada ao nossos parceiros do canal Dojjo, Roger mostra sua opção de ataque quando o adversário defende a kimura. Para não gastar energia em excesso, Roger pula do norte-sul para as costas do adversário, sem soltar as pegadas. De lá, busca a gola cruzada e a mão por baixo do braço inimigo serve como alavanca para concluir o arrocho.

Confira a explicação no vídeo abaixo!