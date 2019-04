Vídeo: Demetrious Johnson e Shinya Aoki finalizam; Eddie Alvarez é nocauteado no One

Share it

Uma nova era no MMA foi o que prometeu o One Championship no seu evento realizado nesse domingo, dia 31 de março, direto de Tóquio, no Japão.

O card, que teve na luta principal a finalização de Shinya Aoki pelo cinturão peso leve do evento, contou ainda com mais três disputas de cinturão, e dois ex-atletas do UFC estreando no card.

Campeão mais dominante da divisão peso-mosca do Ultimate, Demetrious Johnson fez seu aguardado debute na organização asiática, e estreou em alta ao finalizar Yuya Wakamatsu com uma bela e diferente guilhotina. Antes, na divisão de peso leve, o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez foi surpreendido ao receber um duro castigo de Timofey Nastyukhin no fim do primeiro assalto, e ter a derrota declarada por nocaute técnico.

Outros destaques do card ficaram para a vitória de Bibiano Fernandes por desclassificação do oponente, por aplicar golpes na nuca do brasileiro, e para Garry Tonon, atleta de Renzo Gracie Academy que venceu mais no no MMA, dessa vez por nocaute técnico.

Confira abaixo um vídeo com os melhores momentos do card e o evento completo, logo em seguida.

ONE Championship: A New Era

Tóquio, Japão

31 de março de 2019

Shinya Aoki finalizou Eduard Folayang no kata-gatame aos 2min34s do R1

Xiong Jingnan venceu Angela Lee por nocaute técnico a 1min37s do R5

Myanmar Aung La Nsang venceu Ken Hasegawa por nocaute técnico aos 4min41s do R2

Bibiano Fernandes venceu Kevin Belingon por desclassificação (golpes na nuca) a 1min21s do R3

Demetrious Johnson finalizou Yuya Wakamatsu na guilhotina aos 2min40s do R2

Timofey Nastyukhin venceu Eddie Alvarez por nocaute técnico aos 4min05s do R1

Yodsanklai Fairtex venceu Andy Souwer por nocaute técnico aos 51s do R2

Garry Tonon venceu Anthony Engelen por nocaute técnico aos 4min12s do R1