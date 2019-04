Fellipe Andrew e Cláudia Do Val brilham com ouro quádruplo no Floripa Open de Jiu-Jitsu

Share it

Dois dias de evento e quatro ouros no peito. Foi com essa fórmula que Fellipe Andrew (Zenith) e Cláudia Do Val (De la Riva) reinaram no último final de semana, no Floripa Open da IBJJF.

Astros da divisão de faixas-pretas no adulto, Fellipe e Cláudia começaram os trabalhos com as disputas de kimono. Para Fellipe, o primeiro ouro veio na disputa de superpesados, ao superar Aloysio Lopes (AR Dojo). No absoluto, Fellipe venceu Henrique Lima (Checkmat). Cláudia, por sua vez, teve adversárias apenas no absoluto, e bateu Sabatha Lais na finalíssima pelo ouro.

No segundo dia, nas disputas sem kimono, Fellipe não teve oponentes no superpesado, disputando apenas o absoluto, no qual venceu Luciano Bernet (Atos) pelo ouro. Cláudia Do Val ficou com o ouro duplo sem adversárias.

