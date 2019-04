ADCC 2019: Veja os resultados da seletiva em São Paulo

Share it

Realizada no Esporte Clube Sírio, em São Paulo, a seletiva brasileira do ADCC, neste ano realizada em etapa única (antes contava também com edição no Rio de Janeiro) reuniu feras de várias partes do Brasil em busca da sonhada vaga no ADCC 2019, que será realizado em setembro, na Califórnia.

Foram quase 12h de evento nesse sábado, dia 30 de março, com chaves nas tradicionais categorias do ADCC (66kg, 77kg, 88kg, 99kg, e acima de 99kg no masculino; 66kg e acima de 66kg no feminino), e garantiram a vaga no torneio principal nomes conhecidos do cenário do Jiu-Jitsu e novas caras que prometem dar trabalho no fim do ano.

Confira na lista abaixo os resultados das finais e os campeões que ficaram com a vaga!

MASCULINO

66kg

Ruan Alvarenga finalizou Gabriel Marangoni no mata-leão

77kg

Servio Tulio venceu Jeferson Guaresi na decisão dos árbitros

88kg

Gabriel “Todd” Almeida venceu Valdir BB Monstro nos pontos

99kg

Paulo Baraúna venceu Salomão Ribeiro na decisão dos árbitros

Acima de 99kg

Antônio Braga Neto venceu Gabriel “Fedor” nos pontos

FEMININO

66kg

Franciele Nascimento finalizou Fernanda Figueira no mata-leão

Acima de 66kg

Carina Santi venceu Roberta Pessoa nos pontos