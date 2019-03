Vídeo: Edson Barboza projeta guerra na luta principal do UFC deste sábado

Share it

Dono de chutes poderosos, Edson Barboza será uma das estrelas da luta principal do UFC Filadélfia, que rola neste sábado, dia 30 de março, com transmissão ao vivo do Combate a partir das 16h30.

Para o brasileiro, o duelo contra Justin Gathje será uma verdadeira guerra de 25min, já que o estilo agressivo na trocação é marca registrada de ambos os atletas.

O evento conta ainda com mais dois brasileiros: Sheymon Moraes no card principal contra Sodiq Yusuff, e Marina Rodriguez contra Sabina Mazo no card preliminar.

Confira as declarações de Edson no vídeo abaixo e o card completo em seguida.

UFC Filadélfia

Pensilvânia, EUA

30 de março de 2019

Edson Barboza x Justin Gaethje

David Branch x Jack Hermansson

Josh Emmett x Michael Johnson

Michelle Waterson x Karolina Kowalkiewicz

Kennedy Nzechukwu x Paul Craig

Sheymon Moraes x Sodiq Yusuff

Card preliminar

Marina Rodriguez x Jessica Aguilar

Ross Pearson x Desmond Green

Kevin Aguilar x Enrique Barzola

Kevin Holland x Gerald Meerschaert

Ray Borg x Casey Kenney

Maryna Moroz x Sabina Mazo

Alex Perez x Mark de la Rosa