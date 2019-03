Jéssica Bate-Estaca e Rose Namajunas exaltam o Jiu-Jitsu na coletiva do UFC Rio

Share it

Pela primeira vez Jéssica Bate-Estaca e Rose Namajunas puderam olhar uma nos olhos da outra, ao realizarem a encarada da luta principal do UFC 237, 10ª edição do evento realizado no Rio de Janeiro, mais uma vez na Jeunesse Arena. O card, que será realizado no dia 11 de maio, conta ainda com Anderson Silva, José Aldo e outros craques conhecidos do MMA brasileiro.

Em coletiva realizada na manhã dessa quinta-feira, dia 28 de março, Rose e Jéssica -acompanhadas por José Aldo, Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro- responderam às perguntas dos jornalistas presentes. Rose, atual campeã peso-palha do evento, aceitou trazer sua defesa de cinturão para o Brasil, e se disse honrada em poder mostrar as suas técnicas em nosso solo, berço do esporte que tanto ama.

“É uma honra estar aqui na cidade no qual o Jiu-Jitsu e o MMA foram criados”, disse a americana. “O Jiu-Jitsu salvou a minha vida e quero retribuir dando um show. A Jéssica é muito forte e quero anular o que ela tem de melhor para explorar suas falhas. Vou fazer o que eu faço em todas as minhas lutas: Socar na cara, pegar as costas e estrangular.”

Contudo, Jéssica não se mostrou ameaçada com a segurança de Rose na vitória, inclusive quando o assunto é luta no chão.

“Meu chão está evoluindo cada vez mais”, disse Jéssica ao repórter da GRACIEMAG na coletiva. “Sou uma faixa-marrom muito dura e gosto de lutar nos campeonatos de kimono, inclusive contra faixas-pretas. Na minha categoria costumo ganhar tanto no peso quanto o absoluto. Acredito que estou preparada para tudo que possa acontecer tanto em pé quanto no chão.”

Confira abaixo o card parcial do evento!

UFC 237

Jeunesse Arena, Rio de Janeiro

11 de maio de 2019

Rose Namajunas x Jessica Andrade

Anderson Silva x Jared Cannonier

José Aldo x Alexander Volkanovski

Rogerio Minotouro x Ryan Spann

Luana Carolina x Yana Wu

Bethe Correia x Irene Aldana

Thiago Pitbull x Laureano Staropoli

Talita Bernardo x Jessica-Rose Clark

Raoni Barcelos x Said Nurmagomedov

Thiago Moisés x Kurt Holobaugh

Warlley Alves x Serginho Moraes