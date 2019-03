Ricardo Zanelato ensina a finalizar no braço após pegar as costas no Jiu-Jitsu

Share it

Professor da nossa GMI Lotus Club em Torres, Rio Grande do Sul, Ricardo Zanelato mostra uma opção para simplificar a colocação do gancho ao chegar nas costas, e ainda conclui a posição com uma torção no braço para finalizar.

Na técnica, o faixa-preta demonstra a chegada nas costas com pegada no estilo “mochila”, com as mãos nas lapelas do adversário. Com um gancho já garantido, Ricardo tenta colocar o outro gancho e aguarda a defesa previsível do oponente, ao segurar a perna para evitar os quatro pontos.

Com o braço exposto, Ricardo traz a mão oposta para estourar a pegada do adversário, coloca o gancho e ainda pega mo braço descuidado do oponente para finalizar na kimura invertida, torcendo o mesmo em direção às costas.

Confira a técnica em detalhes no vídeo abaixo!