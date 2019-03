Confira os destaques inscritos na seletiva brasileira do ADCC 2019

Share it

Torneio sem kimono de grande prestígio no cenário internacional, o Abu Dhabi Combat Club (ADCC) em sua edição de 2019 será realizado em Los Angeles, na Califórnia, no mês de setembro.

Com seletivas espalhadas pelo mundo, para garantir aos seus campeões o ingresso no concorrido torneio, o ADCC realiza no próximo final de semana, dias 30 e 31 de março, sua seletiva brasileira, no Esporte Clube Sírio, em São Paulo.

Para a disputa do ouro e da vaga, diversos atletas de várias partes do Brasil confirmaram sua inscrição e GRACIEMAG mergulhou nas listas de peso, no masculino e feminino, para trazer os destaques de cada divisão. Confira abaixo, poste nos comentários as suas apostas e os nomes que faltaram na lista!

MASCULINO

66kg

Fernando Carsalade (Gracie Barra)

Alexandre Vieira (BTT)

Gabriel Marangoni (Marangoni/CTA)

Raul Basílio (Almeida JJ)

Matheus Nicolau (Nova União)

77kg

Isaque Bahiense (Alliance)

Fabio Caloi (Alliance)

Gabriel Rollo (The House)

Marcelo Lapela (Checkmat)

Matheus Lutes (Alliance NY)

Miltinho Vieira (Rio Fighters)

Servio Tulio (Gracie Barra)

Leonardo Lara (Almeida)

Leozada Nogueira (Guilhotina Fight)

Daniel Hortegas (Rio Fighters)

Pedro Falcão (Nova União)

88kg

Matheus Diniz (Alliance NY)

Gabriel Todd (Checkmat)

Luiz Felipe “Xilique” (GFTeam)

Marcos Junior (GFTeam)

Elias Silvério (Barbosa JJ)

Hernani Perpétuo (Nova União)

Luiz Fabio Dutra (RFT)

Jorge Michelan (Checkmat)

André Chatuba (RFT)

99kg

Thiago Sá (Checkmat)

Cristiano Titi (GB BH)

David Vieira (Gordo JJ)

Helton José (Atos)

Salomão Ribeiro (Alliance)

Paulo “Baraúna” Pinto (Alliance)

Eder Bambu (Checkmat)

Acima de 99kg

Antônio Braga Neto (Gordo JJ)

Gabriel Fedor (Checkmat)

Bruno Bastos (Bruno Bastos Association)

Joaquim Mamute (GB BH)

Kitner Moura (IFC)

Antonio Assef (GFTeam)

Guilherme Cordiviola (GFTeam)

Mika Reinaldo (Cicero Costha)

FEMININO

Até 60kg

Michelle Tavares (Budokan)

Mayssa Caldas (GFTeam)

Acima de 60kg

Carina Santi (G13)

Fernanda Mazzelli (Striker)