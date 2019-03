Verdade ou mito: orelhas de praticantes de Jiu-Jitsu incham?

Share it

O Instagram @GraciemagOficial virou mais do que uma fonte de entretenimento e de notícias em tempo real para a comunidade do Jiu-Jitsu. Por meio de enquetes e debates entre nossos seguidores, no feed e especialmente no story temporário, nossos leitores têm revelado como pensam, do que gostam e como treinam.

Algumas enquetes, por exemplo, tiveram resultados curiosos recentemente. Com cerca de 4 mil participantes, uma amostra para lá de razoável, nossos leitores cravaram: 72% dos amantes de Jiu-Jitsu que seguem GRACIEMAG não passaram pelo problema das orelhas inchadas. Para 28% dos votantes, o inchaço ocorreu.

Outra interação curiosa com os leitores veio de um post solidário incentivando nossos seguidores a doarem seus kimonos mais velhos e surrados. Pois quase 80% dos participantes afirmaram que já doaram um kimono para jovens e crianças sem recursos que começaram a treinar.

Em outra votação instrutiva, nossos leitores afirmaram que ir a campeonatos também é um modo de estudar Jiu-Jitsu: 76% de cerca de 4 mil participantes disseram que usam técnicas que aprenderam das arquibancadas, ao vê-las sendo aplicadas com sucesso em competições da arte suave.

E você? Tem alguma sugestão de enquete para nossas redes sociais? Siga a gente no @GraciemagOficial e mande-nos por inbox, ou envie por email para instagram@graciemag.com.

Para assinar a melhor revista de Jiu-Jitsu e ler outros artigos como este, clique aqui e garanta sua assinatura com promoção.