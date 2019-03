Conor McGregor anuncia aposentadoria e Dana White “assina embaixo”

Share it

Nas primeiras horas desta terça-feira, dia 26 de março, Conor McGregor voltou a sacudir as redes sociais. O encrenqueiro irlandês veio a público dizer que está aposentado do MMA, e ao invés de espantar o manda-chuva Dana White, o cartola deu total apoio à fera.

Para avisar que estaria de fato pendurando as luvas, McGregor fez um anúncio pelo Twitter, confira abaixo a declaração em tradução livre:

“Ei pessoal, farei um rápido anúncio. Eu decidi me aposentar do esporte formalmente conhecido como ‘artes marciais mistas’ hoje. Desejo tudo de bom aos meus antigos colegas em sua caminhada nas competições e agora me junto aos parceiros já aposentados. Bebidas por minha conta!”

Conor, de 30 anos, fez sua última luta em outubro de 2018, em derrota por finalização para Khabib Nurmagomedov. Mesmo superado, Conor foi mais uma vez o responsável por alavancar milhares de dólares para o UFC, mas se engana quem achou que o presidente do evento ficou chateado com a possível partida de sua “galinha dos ovos de ouro”.

Em declaração feita ao repórter Brett Okamoto, minutos depois da postagem de Conor, Dana desejou sorte ao irlandês e disse que, se estivesse no lugar de Conor, faria o mesmo.

“Ele tem o dinheiro para se aposentar e o whiskey dele está indo muito bem”, disse Dana por mensagem. “Faz muito sentido, e se eu fosse ele me aposentaria também. Conor está se aposentando de lutar, não de trabalhar. Ele conquistou coisas incríveis neste esporte e eu estou muito feliz por ele.”

Vale lembrar que, em 2016, Conor fez um movimento parecido, ao anunciar uma aposentadoria pelo Twitter, depois de ser derrotado por Nate Diaz. Poucos meses depois ele estava de volta ao octógono, para uma revanche ainda mais inflamada.

E para você, amigo leitor, será que desta vez Conor vai ser aposentar, ou é apenas mais uma jogada de marketing? Comente conosco!