Pan 2019: Victor Hugo e Gabi Pessanha reinam com ouro duplo na faixa-marrom

Share it

Além das emoções das finais na faixa-preta, o último dia de Pan 2019, realizado nesse domingo, dia 24 de março, trouxe ação de qualidade na divisão dos aspirantes à elite mundial do Jiu-Jitsu, na categoria de faixas-marrons no adulto.

Favoritos na divisão, Victor Hugo (Ribeiro) e Gabrieli Pessanha (Infight) confirmaram seu status e chegaram à conquista dupla no torneio, com vitórias de ponta a ponta tanto no peso quanto no absoluto.

Para Victor, o sucesso duplo começou no pesadíssimo, ao vencer Matthew Brian, Cesar Agreda e José Mateus Luna, este último já pela disputa do ouro. No absoluto o caminho árduo não foi diferente, e uma final dura contra o campeão meio-pesado Bruno Lima (AMA Jiu-Jitsu Team) garantiu a Victor mais um ouro duplo na marrom.

Para Gabi, o ouro duplo veio após superar Kendall Reusing (Gracie Barra) e Vedha Toscano (Checkmat), com duas vitórias convincentes da brasileira que confirma ainda mais seu crescimento no cenário da arte suave mundial. Outros destaques na marrom ficaram para Thalison Vitorino, que conquistou mais um ouro ao fechar com Johnif Rocha para a Cícero Costha, a dupla campeã Johnata Alves e Ronaldo Junior, da Atos, e Julia Buscher, atleta da SOul Fighters campeã no peso médio.

Confira abaixo os resultados da faixa-marrom adulto e para conferir todos os pódios do torneio, clique aqui!

Adult / Male / Brown / Rooster

1 – Johnif de Oliveira Rocha – Cicero Costha Internacional

2 – Thalison Vitorino Soares – Cicero Costha Internacional

3 – Christopher Duyquan Tran – Team Lloyd Irvin

3 – Kaique Affonso – Gracie Barra

Adult / Male / Brown / Light-Feather

1 – Diego Oliveira Batista – Cicero Costha Internacional

2 – Joshua Anthony Cisneros – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – João Victor de Oliveira Costa – GF Team

3 – Richard Alarcon – One Jiu-Jitsu USA

Adult / Male / Brown / Feather

1 – Israel de Sousa Almeida – GF Team

2 – Willian Salvino de Sousa – Ares BJJ

3 – Jonata Gomes Ramos – CheckMat

3 – Sam Mc Nally – ECJJA

Adult / Male / Brown / Light

1 – Johnatha Barbosa Alves – Atos Jiu-Jitsu

2 – Connor James Donaldson – Gracie Barra

3 – Leonardo da Silva Guimaraes – GF Team

3 – Luan Andrei Barros de Albuquerque – Marcio Cruz Brazilian Jiu-Jitsu

Adult / Male / Brown / Middle

1 – Guthierry Barbosa Nascimento Conceição – Carlson Gracie Team

2 – Angelo Dequan Claiborne – Team Lloyd Irvin

3 – Andre Nascimento dos Santos Gois – Alliance

3 – Lucas Gualberto Gomes Nascimento – Alliance

Adult / Male / Brown / Medium-Heavy

1 – Ronaldo Pereira de Souza Júnior – Atos Jiu-Jitsu

2 – Bruno Filipe Santos Lima – Alexandre Machado Association – AMA Jiu-Jitsu Team

3 – Henrique Nóbrega e Silva – Integração / EOFC

3 – Shane Fishman – ECJJA

Adult / Male / Brown / Heavy

1 – Gabriel Henrique dos S. Oliveira – Alliance

2 – Cameron Florczak – Renzo Gracie Ottawa

3 – Mebtouche Reda – Carpe Diem

3 – Roberto Francisco Jimenez – Alliance

Adult / Male / Brown / Super-Heavy

1 – Marcus Vinicius Ribeiro de Siqueira – Alliance

2 – Wilson Moreira Costa Junior – Cicero Costha Internacional

3 – Eric Jasper Bergmann – Gracie Barra

3 – Sky Lovell – Gracie Barra

Adult / Male / Brown / Ultra-Heavy

1 – Victor Hugo Costa Marques – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – José Matheus Macedo de Lira Luna – CheckMat

3 – Cesar Agreda – Sergio Penha Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Pedro Zapata – Brasa CTA

Adult / Male / Brown / Open Class

1 – Victor Hugo Costa Marques – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Bruno Filipe Santos Lima – Alexandre Machado Association – AMA Jiu-Jitsu Team

3 – Gabriel Henrique dos S. Oliveira – Alliance

3 – Ronaldo Pereira de Souza Júnior – Atos Jiu-Jitsu

Adult / Female / Brown / Rooster

1 – Amber Rymarz-freitas – Gracie Barra

2 – Aline Paes Krisner – Gracie Barra

3 – Mariana Rolszt – Gracie Humaita

3 – Vicky Hoang – Jiu-Jitsu For Life Team

Adult / Female / Brown / Light-Feather

1 – Jessica Caroline Coelho Dantas – Brasa CTA

2 – Brenda Larissa – Alliance

3 – Juliana Teles Santos – Gracie Barra

3 – Nina Navid – Roger Gracie Academy

Adult / Female / Brown / Feather

1 – Ana Cristina Araujo Rodrigues – Alliance

2 – Adele M. Fornarino – Will/Machado

3 – Georgina Contel Gallego – Atos Jiu-Jitsu

3 – Lyanne Perez – Gracie Humaita

Adult / Female / Brown / Light

1 – Janaina Maia de Menezes – Gracie Humaita

2 – Ludmila Fiori de Araujo – Nova União

3 – Meagan Curran – Gracie Humaita

3 – Thauany Xavier Corrêa – Gracie Barra

Adult / Female / Brown / Middle

1 – Julia Boscher Seixas Pinto – Soul Fighters BJJ

2 – Thamara Ferreira Silva – Cicero Costha Internacional

3 – ALESSANDRA MOSS – Clark Gracie Team International

3 – Martina Linnea Gramenius – CheckMat

Adult / Female / Brown / Medium-Heavy

1 – Vedha Clemente Toscano – CheckMat

2 – Emilly Alves Silva – Atos Jiu-Jitsu

Adult / Female / Brown / Heavy

1 – Laura Barker – Gracie Barra

2 – Sarah L Draht – Pacific Top Team

3 – Heather Nanatte Woods – Atos Jiu-Jitsu

3 – Rafaela Ribeiro Guedes – Atos Jiu-Jitsu

Adult / Female / Brown / Super-Heavy

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Kendall Marie Reusing – Gracie Barra

Adult / Female / Brown / Open Class

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Vedha Clemente Toscano – CheckMat

3 – ALESSANDRA MOSS – Clark Gracie Team International

3 – Emilly Alves Silva – Atos Jiu-Jitsu