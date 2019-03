Pan 2019: Hulk supera Lo e Gabi vence Nathiely no absoluto

Share it

Fim de papo no Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF em 2019. Foram quatro dias de ação constante no Bren Center, em Irvine, na Califa, e nesse domingo, dia 24 de março, os campeões da faixa-preta adulto foram definidos.

Entre os destaques maiores do torneio estão Gabi Garcia (Alliance) e Lucas Hulk (Atos). Ambos os craques voltaram para casa com ouro duplo, após ficarem no topo do pódio tanto em suas respectivas categorias de peso quanto no absoluto.

No masculino, Lucas Hulk confirmou sua grande fase no Jiu-Jitsu competitivo. Na divisão de meio-pesados, Lucas passou por Tarsis Humphfreys e Matheus Diniz, para na final encontrar o companheiro de equipe Gustavo Batista e fechar o ouro para a Atos. Já no absoluto, depois de vencer duelos contra Chad Hardy, Fellipe Andrew e Gutemberg Pereira, Lucas ficou frente a frente com Leandro Lo. A disputa foi acirrada, com Lucas na tentativa de passagem enquanto Lo continha suas investidas. Após término da luta, com o placar zerado, dois dos três árbitros deram a vitória para Lucas.

Já no feminino, Gabi Garcia fez seu retorno triunfal às competições da IBJJF. Quatro vezes campeã do Pan até então, Gabi confirmou seu favoritismo e voltou para casa com ouro duplo na mochila. No superpesado, Gabi venceu Alyson Trambley e Jéssica Flowers, antes de encarar Carina Santi na final, estrangulando pelo título. No absoluto, Gabi passou por Jéssica Flowers, Ana Carolina Vieira e Luiza Monteiro, para garantir sua vaga na final contra a campeã do peso pesado Nathiely de Jesus. Com uma vantagem conquistada no início do combate, Gabi conseguiu resistir às investidas de Nathi para raspar e finalizar, ficando com a vitória e o título.

Confira abaixo os resultados das finais na faixa-preta, e para a lista completa de pódios e disputa por equipes, clique aqui!

Masculino

GALO: Cleber Clandestino venceu Hiago Gama na decisão dos árbitros

PLUMA: Hiago George e João Miyao fecharam para a Cícero Costha

PENA: Matheus Gabriel venceu Jamil Hill-Taylor por 2 a 3 nas punições

LEVE: Levi Jones-Leary venceu Renato Canuto por 6 a 4 nos pontos

MÉDIO: Isaque Bahiense venceu Otávio Sousa por 2 a 0 nos pontos

MEIO-PESADO: Gustavo Batista e Lucas Hulk fecharam para a Atos

PESADO: Kaynan Duarte venceu Adam Wardzinski por 1 a 0 nas vantagens

SUPERPESADO: Fellipe Andrew venceu Mahamed Aly por 18 a 2 nos pontos

PESADÍSSIMO: Ricardo Evangelista e Max Gimenis fecharam para a GFTeam

ABSOLUTO: Lucas Hulk venceu Leandro Lo na decisão dos árbitros

Feminino

GALO: Mayssa Bastos finalizou Serena Gabrielli no estrangulamento pelas costas

PLUMA: Amanda Monteiro venceu Talita Alencar por 1 a 0 nas vantagens

PENA: Ffion Davies venceu Karen Antunes por 4 a 2 nos pontos

LEVE: Gabrielle Mc Comb venceu Nicole Sullivan no estrangulamento pelas costas

MÉDIO: Ana Carolina Vieira venceu Laurah Hallock por 12 a 0 nos pontos

MEIO-PESADO: Luiza Monteiro venceu Monique Elias por 2 a 1 nas vantagens

PESADO: Nathiely de Jesus finalizou Talita Treta no armlock

SUPERPESADO: Gabi Garcia finalizou Carina Santi no estrangulamento

ABSOLUTO: Gabi Garcia venceu Nathiely de Jesus por 1 a 0 nas vantagens