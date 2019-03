Pan 2019: Leandro Lo x Lucas Hulk e Gabi Garcia x Nathiely de Jesus nas finais do absoluto

Share it

Os faixas-pretas sacudiram o Bren Center nesse sábado, 23 de março, no terceiro dia do Pan de Jiu-Jitsu da IBJJF, na Califa. Atletas renomados da arte suave e craques da nova geração deram o seu máximo, e alguns deles conseguiram avançar para as disputas deste domingo, dia 24.

Nos absolutos do adulto, ponto alto da competição, quatro nomes garantiram seu lugar: Leandro Lo (NS Brotherhood), Lucas Hulk (Atos), Gabi Garcia (Alliance) e Nathiely de Jesus (Rodrigo Pinheiro).

No masculino Leandro Lo (NS Brotherhood) confirmou sua hegemonia nos Pan-Americanos e fara mais uma final em peso aberto, após passar por feras como Devonthe Johnson, Rudson Mateus e Gustavo Batista. O adversário do Lo pelo ouro no aberto será Lucas Hulk, que também teve um caminho árduo até a final, vencendo pelo caminho Chad Hardy, Fellipe Andrew e Gutemberg Pereira.

No feminino, Gabi Garcia foia grande atração. Nove vezes campeã do Pan, a faixa-preta, que esteve focada no MMA por longo período, está de volta às competições da IBJJF, e já chegou garantindo vaga na final do absoluto, isso após bater as cascas-grossas Jéssica Flowers, Ana Carolina Vieira e Luiza Monteiro. Contudo, do outro lado do tatame na final do aberto, Gabi terá pela frente Nathiely de Jesus, que vem embalada para disputar o ouro após vencer Alison Tremblay e Bia Basílio.

Além dos absolutos, teremos neste domingo as semifinais das categorias de peso na faixa-preta antes de todas as finais, que devem ocorrer no fim do dia. Fique ligado no nosso Instagram no @graciemagoficial para todos os detalhes das finais!