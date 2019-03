Faixa-roxa Yara Nascimento brilha no 2° dia do Pan de Jiu-Jitsu 2019

Share it

Depois de começar os trabalhos de forma explosiva na quinta-feira, o Pan de Jiu-Jitsu 2019 chegou ao seu segundo dia nessa sexta-feira, 22 de março, com ações nos masters da faixa-azul até a marrom, além do feminino adulto faixa-roxa, divisão esta que teve um nome em grande destaque.

Yara Nascimento, atleta da Guigo Jiu-Jitsu representando a bandeira da Lloyd Irvin no exterior, conquistou primeiro o título no superpesado, ao vencer duas lutas, inclusive a final contra Luzimery Garcia (GFTeam). Sem se contentar apenas com um ouro, Yara partiu para o absoluto, fez mais quatro lutas e sagrou-se campeã em peso aberto após pegar Jessica Buchman no arco e flecha na finalíssima. (Confira no vídeo abaixo)

Neste sábado, dia 23, será dada a largada para os faixa-pretas no adulto, nas divisões de peso e no absoluto. Fique ligado no nosso Instagram, no @graciemagoficial, para saber de tudo em primeira mão!

Confira abaixo os resultados parciais do Pan 2019:

Adulto / Masculino / Branca / Galo

1 – Billy Sereyvuth – One Jiu-Jitsu USA

2 – Alfredo Armenta Morales – Kronos BJJ

3 – Jesse Gardea – Nova União

3 – Nick Lee Sanders – Ares BJJ

Adulto / Masculino / Branca / Pluma

1 – Jakob Antonio Marine – GF Team

2 – George Chihara – One Jiu-Jitsu USA

3 – Aaron Michael Conley – Pedigo Submission Fighting

3 – Nicholas Dyllan Agliam – Gracie Humaita

Adulto / Masculino / Branca / Pena

1 – Jacob Bornemann – Pedigo Submission Fighting

2 – Antonio Lorenzo Vasquez – BJJ Globetrotters USA

3 – Bryce Michael Gonzales – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – Jimmy B Tran – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Branca / Leve

1 – Jessim Boucetta – Icon Jiu-Jitsu

2 – Tyler Austin Tafolla – Kings Jiu-Jitsu

3 – Drake Chambers ReidReynoso – Big Brothers

3 – Wren Shmoji – Brasa CTA

Adulto / Masculino / Branca / Médio

1 – Jadon Frederick Telep – Lotus Club USA

2 – Jake Tyler Babian – Alliance International

3 – Jacob Januszanis – Baret Submissions USA

3 – Jerome Antwuan David – Primal Training Center

Adulto / Masculino / Branca / Meio-Pesado

1 – Dario Dude Castillo – Lucero Jiu Jitsu Academy

2 – Stephen d Heston – Kronos BJJ

3 – Benjamin Duarte – Pacific Top Team California

3 – Stefan Robert Jarvis – Cleber Jiu Jitsu

Adulto / Masculino / Branca / Pesado

1 – Dory Raymond Aoun – CheckMat

2 – Salron Zephirin – Unity Jiu-jitsu

3 – Adam Charles Blackwell – Carlson Gracie Team

3 – Dane Hoover – Gracie Humaita

Adulto / Masculino / Branca / Super Pesado

1 – Nathaniel Lolovich – Lucero Jiu Jitsu Academy

2 – Joachim d’Etigny – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

3 – Leo Sandoval – CheckMat

3 – Miguel Alejandro Mejia-Ruiz – Cleber Jiu Jitsu Visalia

Adulto / Masculino / Branca / Pesadíssimo

1 – Martin Andres Gonzalez – Brazilian Top Team

2 – Martin Lucaj – Detroit Jiu-Jitsu Academy

3 – Bayley McKay Pierson – Gracie Barra

3 – Matthew Josiah Abdallah – Camarillo Jiu Jitsu

Adulto / Masculino / Azul / Galo

1 – Alexander James Wilson – Gracie Fighter

2 – Isaih Francesco Calderon – Atos Jiu-Jitsu

3 – John Pablo Valotto De Lima – CheckMat

3 – Shawn Christopher Pablo – Alliance

Adulto / Masculino / Azul / Pluma

1 – Thalys de Oliveira Pontes – Cicero Costha Internacional

2 – Robin Bohlin – Atos Jiu-Jitsu

3 – Abel Salazar – LEAD BJJ

3 – Joao Victor Ribeiro – CheckMat

Adulto / Masculino / Azul / Pena

1 – Adilson Junior Fernandes Monteiro – CheckMat

2 – Jorgji Qiro – Atos Jiu-Jitsu

3 – Arthur Silva Carvalhaes – GF Team

3 – Steven James DeWitt – Riis-Rosenberg Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Azul / Leve

1 – Jacob Ahmad Kassama – Atos Jiu-Jitsu

2 – Amarto Rajaram – Unity Jiu-jitsu

3 – Kenneth Kindred IV – Marcus Soares Brazilian Jiu-Jitsu USA

3 – Luca Germinario Ramaci – Corpo e Mente

Adulto / Masculino / Azul / Médio

1 – Paulo Henrique Merlin – Gracie Barra

2 – Mohamad Baillot – Mako Team Paris

3 – Carlos Alberto Castro Araújo Neto – Club Pina Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Vinicius Lousada da Silva – GF Team

Adulto / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – Steffen M. Banta – Soul Fighters BJJ

2 – Gabriel Thomaz Fagundes – Alliance

3 – Bruno Heidler Franco Ferreira – Cicero Costha Internacional

3 – Travis Leroy Lindahl – Coalition 95

Adulto / Masculino / Azul / Pesado

1 – Lucas Valentim Alves Montalvão – GF Team

2 – Cody William Vanderwal – Pacific Top Team

3 – Diogo Quintas Nogueira – Art of Fight – Lisboa

3 – Thomas Henry Strembickyj – BJJ Globetrotters

Adulto / Masculino / Azul / Super Pesado

1 – Gabriel Sergio Campos Bello – GF Team

2 – Zachary Jezulin – Gracie Barra

3 – Elvin Cruz – VBros BJJ

3 – Jeremy Collins – Team Lloyd Irvin

Adulto / Masculino / Azul / Pesadíssimo

1 – Jason Shirley – CheckMat

2 – Nsima Abasi Inyang – Cassio Werneck BJJ

3 – Chad Wesley Smith – Gracie Barra

3 – William Matheus Padilha Maciel – Ataque Duplo

Adulto / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Gabriel Sergio Campos Bello – GF Team

2 – Gabriel Thomaz Fagundes – Alliance

3 – Lucas Valentim Alves Montalvão – GF Team

3 – Travis Leroy Lindahl – Coalition 95

Adulto / Masculino / Roxa / Galo

1 – Hiryu Niwa – Axis Jiu-Jitsu

2 – Darryl R. Lebus – LEAD BJJ

3 – Cory Walker – Team Lloyd Irvin

3 – Matheus Henrique Araújo Azancot Vilaça – Ares BJJ

Adulto / Masculino / Roxa / Pluma

1 – Fabricio Andrey Batista Junior – Alliance

2 – Shon Rico Staton II – Team Lloyd Irvin

3 – An Vu – Brasa CTA

3 – Jarrod Trotter – Soul Fighters BJJ

Adulto / Masculino / Roxa / Pena

1 – Meyram Maquiné Alves – Team Lloyd Irvin

2 – Yaroslav Blazhko – ZR Team Association

3 – Jihwan Park – Gracie Barra

3 – Marcelo Fausto de Abreu Montanagna – CheckMat

Adulto / Masculino / Roxa / Leve

1 – Andy Tomas Murasaki Pereira – Atos Jiu-Jitsu

2 – Lucas Andre Galvão Protasio – CheckMat

3 – Austin Caine Oranday – Alliance

3 – Dante Derrick Muschamp – Atos JJ USA

Adulto / Masculino / Roxa / Médio

1 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jansen Gomes Ramos – CheckMat

3 – Alessandro Borgonovo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Sebastian Rodriguez Williams – Unity Jiu-jitsu

Adulto / Masculino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Adam Bradley – Atos Jiu-Jitsu

3 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

3 – Theo Lee Lopes de Andrades – Gracie Gym Texas

Adulto / Masculino / Roxa / Pesado

1 – Erich Munis dos Santos – Nova União

2 – Dominic Pica – Gracie Fighter

3 – Dante Daniel Cano Junior – Alliance

3 – Davi Cabral de Souza – GF Team

Adulto / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – Guilherme Bacha Guedes – CheckMat

2 – Diego Vasquez – Carlson Gracie Team

3 – Amr Ghoneim – Alliance

3 – Eric Koval – Alliance

Adulto / Masculino / Roxa / Pesadíssimo

1 – Wallace Costa da Silveira – GF Team

2 – Taylor Kettler – Brasa CTA

3 – Gabriel De Oliveira Haddad Duarte – Lótus Club

3 – Renan Cruz – Marcio Cruz Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Erich Munis dos Santos – Nova União

2 – Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Lucas Andre Galvão Protasio – CheckMat

3 – Wallace Costa da Silveira – GF Team

Adulto / Feminino / Branca / Galo

1 – Kazia Lecker – One Jiu-Jitsu USA

2 – Casey Kowalewsky – Relson Gracie

3 – Monica Raquel Pedro – Gracie Barra

3 – Rachelle Riley – Brasa CTA

Adulto / Feminino / Branca / Pluma

1 – Angelica Pimentel – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Laura Adrien – North Park Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Nesrine Mehai – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

3 – Rontrice Thomas – Alliance

Adulto / Feminino / Branca / Pena

1 – Taylor Heather Findlay – Cicero Costha Internacional

2 – Sarah Shell – Riis-Rosenberg Jiu-Jitsu

3 – Jillian Athena Garza – Zenith BJJ

3 – Yarivette Rosado – Behring Puerto Rico

Adulto / Feminino / Branca / Leve

1 – Kelsey Keown – Alliance

2 – Rebecca A King – Unity Jiu-jitsu

3 – Jayme Elizabeth-Salim Galvan – TRUJITSU / Bakersfield

3 – Kimberly Chiyo Kuwata – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Branca / Médio

1 – Merisa Ann Downs – Caveirinha Jiu-Jitsu Family USA

2 – Daisy Wanless – Atos Jiu-Jitsu

3 – Dakota Irene-Louise Cherup – Kroyler Gracie Jiu-Jitsu

3 – Rachel Sechan – Carlson Gracie Team

Adulto / Feminino / Branca / Meio-Pesado

1 – Tepoe Jenna Temanupaioura – Atos Jiu-Jitsu

2 – Juliana Hernandez – Sandro Batata Brazilian Jiu-jitsu – Santa Cruz

Adulto / Feminino / Branca / Pesado

1 – Siobhan Bevin Daugherty – Atos Jiu-Jitsu

2 – Caroline McCandless – Alliance

3 – Ivana Gugliotta – Cicero Costha Internacional

Adulto / Feminino / Branca / Super Pesado

1 – Erin Quillen – CheckMat

2 – Xochilt Camarena – Team Link Utah

3 – Cindy Vasquez – The Black – HWD

Adulto / Feminino / Azul / Galo

1 – Giavanna Crivello – EJD – RGT

2 – Maureen Ramirez – Team Shawn Hammonds

3 – Natalia Vuilleumier Zuno – Atos Jiu-Jitsu

3 – Yasmyn Castro – Nova União

Adulto / Feminino / Azul / Pluma

1 – Tayler Rae Wiedeman – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ

3 – An-an Chang – LEAD BJJ

3 – Evelynn Eloisa Luna – CheckMat

Adulto / Feminino / Azul / Pena

1 – Júlia de Jesus Alves – GF Team

2 – Jasmine Wilson – Gracie Humaita

3 – Ana Mayordomo – Easton BJJ

3 – Michelle Ho – Team Lloyd Irvin

Adulto / Feminino / Azul / Leve

1 – Emily Pakulski – Unity Jiu-jitsu

2 – Mayara Santos de Melo – Game Fight Barra Da Tijuca

3 – Maria Eduarda Cabral de Souza – GF Team

3 – Melody L McGill – Rubalcava Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Azul / Médio

1 – Aurélie LE Vern – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Leah Mays – Team Lloyd Irvin

3 – Laurie Berger – Atos Jiu-Jitsu

3 – Sara Call – Alliance

Adulto / Feminino / Azul / Meio-Pesado

1 – Cheyenne Miller – Atos Jiu-Jitsu

2 – Victoria Leite de Oliveira – Atos Jiu-Jitsu

3 – Alyson Burke – Impact Jiu Jitsu

3 – Samantha Ryan McManus – CheckMat

Adulto / Feminino / Azul / Pesado

1 – Iasmim Casser da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Anna Vyrginnia da Silva Rocha – CT MR

3 – Andrea Tara Schmidt – Teixeira Garcia Brazilian Jiu Jitsu

Adulto / Feminino / Azul / Super Pesado

1 – Azanaa Iman Hutchison – Team Lloyd Irvin

2 – Isabel Anailda Burton – Leo Dalla BJJ

3 – Jelisa Carter – Team Lloyd Irvin

3 – Natalia Coronado – Alliance

Adulto / Feminino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Azanaa Iman Hutchison – Team Lloyd Irvin

2 – Iasmim Casser da Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Emily Pakulski – Unity Jiu-jitsu

3 – Melody L McGill – Rubalcava Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Roxa / Galo

1 – Jessamine Jada Khan – Atos Jiu-Jitsu

2 – Kaori Asela Hernandez – Gracie Barra

3 – Stephanie Cantu – Rilion Gracie Jiu-Jitsu Academy

3 – Yesenya Yael Villafuerte – Lotus Club USA

Adulto / Feminino / Roxa / Pluma

1 – Crystal Gaxiola – Atos Jiu-Jitsu

2 – Sophia Marie Flores – Atos Jiu-Jitsu

3 – Lavinia Francesconi Barbosa – CheckMat

3 – Melissa Britez Costa – GF Team

Adulto / Feminino / Roxa / Pena

1 – My Bao Nguyen – High Noon BJJ Team

2 – roya darvishian – Team Lloyd Irvin

3 – Camila de Araujo Roque – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Suellen Lima de Souza – GF Team

Adulto / Feminino / Roxa / Leve

1 – Jessica Ann Buchman – Brasa CTA

2 – Klaudia Weronika Mitko – CheckMat

3 – Joelly Lobato De Faria – Soul Fighters BJJ

3 – Sara Apodaca – Gracie Barra

Adulto / Feminino / Roxa / Médio

1 – Nicole Amber Evangelista – Brasa CTA

2 – Bethany Wright – Stronghold Jiu-Jitsu

3 – Fernanda Yukari Makiyama Cristo – Evox BJJ

3 – Janine Lillian Mutton – Cicero Costha Internacional

Adulto / Feminino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Chloé McNally – Unity Jiu-jitsu

2 – Kylie J. Baker Villicano – TRUJITSU / Bakersfield

3 – Elisabeth Ann Clay – Ares BJJ

3 – Madelynn R. Del Rio-Fernandez – LEAD BJJ

Adulto / Feminino / Roxa / Pesado

1 – Kayla Dehm – Team Lloyd Irvin

2 – Ashley Montellano – Brazilian Top Team

3 – Brennda Cruz Gonzaga – Soul Fighters BJJ

3 – Michelle Johnson – Ribeiro Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Roxa / Super Pesado

1 – Yara Soares do Nascimento – Team Lloyd Irvin

2 – Luzimery Garcia – GF Team

3 – Julia Alves de Souza – Atos Jiu-Jitsu

3 – Rachel Anne Robinson – One Jiu-Jitsu USA

Adulto / Feminino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Yara Soares do Nascimento – Team Lloyd Irvin

2 – Jessica Ann Buchman – Brasa CTA

3 – Elisabeth Ann Clay – Ares BJJ

3 – Kylie J. Baker Villicano – TRUJITSU / Bakersfield

Master 1 / Masculino / Branca / Pluma

1 – Nick Joseph Muñoz – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Jeovanni Blake Cesar Cortez – Gracie Barra

3 – Justin S Spencer – Caveirinha Jiu-Jitsu Family USA

Master 1 / Masculino / Branca / Pena

1 – Doo Yong Park – Alliance

2 – Michael Ponce – UFC Gym

3 – Matthew Tim Faildo – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Max Pender – Tinguinha BJJ academy

Master 1 / Masculino / Branca / Leve

1 – Robert Weisenfeld – Alliance

2 – Anthony Oreta – Zenith BJJ

3 – Allan Vincent VanCamp – CheckMat

3 – Brian Ovidio Florez – Gracie Humaita

Master 1 / Masculino / Branca / Médio

1 – Robert Kronebusch – Brazilian Top Team

2 – Majeed Ramon Khan – BJJ Revolution Team

3 – James Phillips – Tinguinha BJJ academy

3 – Robert Clark – Paragon BJJ Academy

Master 1 / Masculino / Branca / Meio-Pesado

1 – Charles Eugene White – Gracie Barra

2 – Eddie Joseph Mckenna – Soriano Jiu-Jitsu Academy

3 – Ahmed Khouqeer – LEAD BJJ

3 – Nikola Teofilovic – Baret Submissions USA

Master 1 / Masculino / Branca / Pesado

1 – Andrew Jimenez – GF Team

2 – Marco Balke – Cobra Kai Jiu Jitsu

3 – Cory Lynn Burch – Zenith BJJ

3 – Joaquin Nevel – Gracie Fighter

Master 1 / Masculino / Branca / Super Pesado

1 – Cannon Smith – Alliance

2 – Clint Blair Cooper – Cleber Jiu Jitsu

3 – Joshua David Perry – RCJ Machado

3 – Shane Pomeroy – Maracaba BJJ

Master 1 / Masculino / Branca / Pesadíssimo

1 – Caleb Barber – Primal Training Center

2 – Sean Cargill – CheckMat

3 – Carlos Rivas Garza – Rada Jiu-Jitsu Academy

3 – Darren Kiapaakai Hall – Maui Grappling Academy

Master 1 / Masculino / Azul / Galo

1 – Tomokazu Kato – Alliance

2 – Raymond K Chi – Crispim BJJ Brothers

3 – David Lee – Brasa CTA

Master 1 / Masculino / Azul / Pluma

1 – Josh Kim – Gazze Academy

2 – Xiaoxi Du – Alliance

3 – Carlos Aguilar – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Daniel Heng – NCU

Master 1 / Masculino / Azul / Pena

1 – Jose Miguel Lopez Villalobos – Sandro Batata Brazilian Jiu-jitsu

2 – Landon Von Wood – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Michael Zagorski – Carlson Gracie Team

3 – Tobiasz Seifert – Carlson Gracie Team

Master 1 / Masculino / Azul / Leve

1 – Jacob Lee Erdman – Ares BJJ

2 – Paul Mealus – BARBOSA JIU-JITSU USA

3 – Kevin Devries – Atos Jiu-Jitsu

3 – Syed Mohsin Zaidi – Cary Brazilian Jiu-Jitsu

Master 1 / Masculino / Azul / Médio

1 – Nathan Loeffler – Cleber Jiu Jitsu Visalia

2 – George Gonzalez – Paragon BJJ Academy

3 – Dwight Daniel Hargett – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Tobin Woodley – Soriano Jiu-Jitsu Academy

Master 1 / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – Zachary Craig Smith – One Jiu-Jitsu USA

2 – Jeffrey Thomas Lewis – ZR Team Association

3 – Carl Nugent – Carlson Gracie Team

3 – Devin Pomranky – Swampfox Jiu-Jitsu

Master 1 / Masculino / Azul / Pesado

1 – Ruben Alexander Granados – Tinguinha BJJ academy

2 – Nicholas Main – Maracaba BJJ

3 – Noel Sanchez – Cascao Jiu-Jitsu

3 – Rick Sanchez – Gracie Fighter

Master 1 / Masculino / Azul / Super Pesado

1 – Eric Shaw – SAS Team

2 – Antonio Carlos Fortunato De Anchieta Junior – Gracie Barra

3 – Blake Alan Williams – Carlson Gracie Team

3 – Matt Emmett White – Ballard Jiu-Jitsu

Master 1 / Masculino / Azul / Pesadíssimo

1 – Charles David Saguil – Foster Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Eric Hernandez – Brasa CTA

3 – Anthony Bodde – Dunham Jiu-Jitsu

3 – Walter Pineda – Jean Jacques Machado BJJ

Master 1 / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Zachary Craig Smith – One Jiu-Jitsu USA

2 – Charles David Saguil – Foster Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Eric Shaw – SAS Team

3 – Matt Emmett White – Ballard Jiu-Jitsu

Master 1 / Masculino / Roxa / Pluma

1 – Lucas Pinto De Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Kyle Sandoval – BJJ Globetrotters USA

3 – Michael s Howard – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

3 – Nicholas Ryan Werner – Pedigo Submission Fighting

Master 1 / Masculino / Roxa / Pena

1 – Edward k Yang – Ralph Gracie

2 – Anarbol Arratia – One Jiu-Jitsu USA

3 – Daniel Rivera – Gracie Barra

3 – Josh Van – Alliance

Master 1 / Masculino / Roxa / Leve

1 – Ethan Joseph Baumann – Pedro Sauer Team

2 – Michael Aaron Berrios – Rubalcava Jiu-Jitsu

3 – Benjamin Bieker – Tinguinha BJJ academy

3 – Juan Pablo Andrade – Cohab Chile

Master 1 / Masculino / Roxa / Médio

1 – Thomas Adam Calderon – Alliance

2 – Oleg Shilkrut – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu

3 – Chad Catbagan – Soul Fighters BJJ

3 – Roy Mark Bayley-Hay – CheckMat

Master 1 / Masculino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Fabio Bravo – Unified Jiu Jitsu

2 – Patrick Kelley – CheckMat

3 – Ian Poole – Atos Jiu-Jitsu

3 – Julio Cesar Vidal Martins – BARBOSA JIU-JITSU

Master 1 / Masculino / Roxa / Pesado

1 – Reid Connell – Paragon Brazilian Jiu Jitsu Austin

2 – Dorival Jose dos Santos Junior – Otávio de Almeida

3 – Breno Hoyos Guimarães – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Thomas Wilhelms – Gracie Barra

Master 1 / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – Pedro Ramos – Xcell Jiu-Jitsu Academy

2 – Corey Phelps – BETA Academy

3 – Frederick Persons – Gracie Fighter

3 – Jarkko Johannes Suojoki – Hilti BJJ Tampere

Master 1 / Masculino / Roxa / Pesadíssimo

1 – Ricardo N. Camarero Esparza – Babalu’s Iron Gym

2 – Leonard Miller – Kings Jiu-Jitsu

3 – David Douillette – CheckMat

3 – Jared Dewayne Threat – CheckMat

Master 1 / Masculino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Dorival Jose dos Santos Junior – Otávio de Almeida

2 – Ethan Joseph Baumann – Pedro Sauer Team

3 – Frederick Persons – Gracie Fighter

3 – Ian Poole – Atos Jiu-Jitsu

Master 1 / Feminino / Branca / Pluma

1 – Patricia Arlynne Laila Reyes Santos – Alliance

2 – Larissa Doré Manibog – Carlson Gracie Team

Master 1 / Feminino / Branca / Pena

1 – Mary Ava Combs Morgan – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

2 – Kate Loredo – Gracie Humaita

Master 1 / Feminino / Branca / Leve

1 – April Linn Thompson – Zenith BJJ

2 – Kelsey Lynn Harrell – CheckMat

3 – Fadua Mokdci Barros de Andrade – Team Link Utah

3 – Jessica Megan Josephs – Carlson Gracie Team

Master 1 / Feminino / Branca / Médio

1 – Arlene Cottrell Bermudez – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Chelsea Marie Ibison – Gracie Barra

3 – Rachel Cox Kulchin – Tinguinha BJJ academy

Master 1 / Feminino / Branca / Meio-Pesado

1 – Britten Dey Bailey – Alliance

2 – Kelley Grimes – Paragon Brazilian Jiu Jitsu Austin

3 – Lauren Andrade – Gracie Barra

3 – Zilaikha Homaira Yawar – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 1 / Feminino / Branca / Pesado

1 – Isis Reis Sena – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Megan Ann Johnson – Team Link Utah

Master 1 / Feminino / Branca / Super Pesado

1 – Rachel Forero – Pacific Top Team California

2 – Erica R Hamilton – Paragon BJJ Academy

Master 1 / Feminino / Azul / Pluma

1 – Ashley Hollingshad – Soul Fighters BJJ

2 – Vanessa M. Rodriguez – Nova União

3 – Claudia Henriquez – Villains Jiu-Jitsu – Demian Maia Los Angeles

3 – Katherine Schott – Gracie Humaita

Master 1 / Feminino / Azul / Pena

1 – Marne Chiccarelli – CheckMat

2 – Krystal Gayle Padilla – Camarillo Jiu Jitsu

3 – Naomi Ogawa – South Island BJJ

3 – Zenayda Azucena Ruiz – Atos Jiu-Jitsu

Master 1 / Feminino / Azul / Leve

1 – Ekaterina Potapova – NYC Lifestyle BJJ – Fabricio Medici

2 – Shannon Kaur Aulakh – Alliance

3 – Elaine Huang – Brasa CTA

3 – Lauren Bradel – Ground Control

Master 1 / Feminino / Azul / Médio

1 – Stephanie Lynn Williamson – Soul Fighters BJJ

2 – Kelly Ernst Crawford – Gracie Barra

3 – Ramona Santos Esparza – CheckMat

3 – Rebecca L. Williams – CheckMat

Master 1 / Feminino / Azul / Meio-Pesado

1 – Kimberle Cratsenberg – CheckMat

2 – Danielle R Walker – GF Team

3 – Danielle Baron – Alliance

Master 1 / Feminino / Azul / Pesado

1 – Lissette Castaneda – Gracie Barra

2 – Courtney Anaya – Ruffhouse

3 – Janetti Delgado – Samurai Fight Center

Master 1 / Feminino / Azul / Super Pesado

1 – Caroline Marques – GF Team

2 – Selina Koloi – Carlson Gracie Team

Master 1 / Feminino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Stephanie Lynn Williamson – Soul Fighters BJJ

2 – Kimberle Cratsenberg – CheckMat

3 – Ashley Hollingshad – Soul Fighters BJJ

3 – Danielle R Walker – GF Team

Master 1 / Feminino / Roxa / Pluma

1 – Karoline Mota Braga – Gracie Humaita

2 – Claudia Camacho – Gracie Humaita

3 – Brianna Matsuura – Soriano Jiu-Jitsu Academy

3 – Jenny E Greene – Maui Jiu-Jitsu

Master 1 / Feminino / Roxa / Pena

1 – Paulete Celebrado – North Park Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Ashley Tonya Baker – Gracie Humaita

3 – Alex Barcelona – Ares BJJ

3 – Tesi Bravo – New Breed Academy

Master 1 / Feminino / Roxa / Leve

1 – Ashley K. Cruz – Massachusetts Brazilian Jiu Jitsu

2 – Ila Erickson – Alliance

3 – Aashild Traedal – Ares BJJ

3 – Lisa Tang – Ares BJJ

Master 1 / Feminino / Roxa / Médio

1 – Lachasity Cloud – Travis Lutter Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Jessica Arabi – Renzo Gracie LA

3 – Senika Janay Winston – Ares BJJ

Master 1 / Feminino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Rebecca Annan – Sorriso BJJ Club

2 – Ashley Bilak – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Michelle Hardyman – BJJ Revolution Team

Master 1 / Feminino / Roxa / Pesado

1 – Desirèe Favoreto – Zenith BJJ

2 – Sarah Jones – T. Birmingham Academy

3 – Rafaela Haluche Schmitz – Gracie Barra

3 – Zana Nachawati – Atos Jiu-Jitsu

Master 1 / Feminino / Roxa / Super Pesado

1 – Salua Silva Borges – Zenith BJJ

2 – Sarah Andrada – Mauricio Alonso BJJ

Master 1 / Feminino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Rebecca Annan – Sorriso BJJ Club

2 – Desirèe Favoreto – Zenith BJJ

3 – Aashild Traedal – Ares BJJ

3 – Brianna Matsuura – Soriano Jiu-Jitsu Academy

Master 1 / Feminino / Marrom / Galo

1 – Jonalyn Rose Aguas Romualdez – Ares BJJ

Master 1 / Feminino / Marrom / Pena

1 – Trang Mai Pham – Way of the Warrior BJJ Academy

2 – Mônica Bezerra de Miranda – GF Team

3 – Raquel Torres – Way of the Warrior BJJ Academy

Master 1 / Feminino / Marrom / Leve

1 – Erin Nicole Lutter – Travis Lutter Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Ashleigh Force – Impact Jiu Jitsu

Master 1 / Feminino / Marrom / Médio

1 – Andrea Ferdinand – CheckMat

2 – Yanelisa Reyes – Jiu-Jitsu For The People – Sheridan BJJ

3 – Ashley Nazareno – TRUJITSU / Bakersfield

Master 1 / Feminino / Marrom / Meio-Pesado

1 – Cássia Paola Paixão – One Jiu-Jitsu USA

2 – Emily C. McGivern – Nova União

Master 1 / Feminino / Marrom / Pesado

1 – Christy M. Van Gerwen – Gracie Barra

2 – Ketra Bartek – Gracie Humaita

Master 1 / Feminino / Marrom / Super Pesado

1 – Petya Bastos – LEAD BJJ

2 – Angela Marino – Camarillo Jiu Jitsu

Master 1 / Feminino / Marrom / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Emily C. McGivern – Nova União

2 – Raquel Torres – Way of the Warrior BJJ Academy

3 – Ketra Bartek – Gracie Humaita

3 – Trang Mai Pham – Way of the Warrior BJJ Academy

Master 2 / Masculino / Branca / Pena

1 – Wojciech Robert Kasperek – Alliance

2 – Mark Savage – Gracie Humaita

3 – Adam Silva – Dark Horse Jiu-Jitsu

3 – Jose Juan Ramirez – Carlson Gracie Team

Master 2 / Masculino / Branca / Leve

1 – Bruce Kim – Cleber Jiu Jitsu Visalia

2 – Bryce Cameron Krause – Atos Jiu-Jitsu

3 – Anthony Craig – CheckMat

3 – Jason Rittgers – Carlson Gracie Team

Master 2 / Masculino / Branca / Médio

1 – Paul Christopher DeLisle – Soul Fighters BJJ

2 – Robert Santana – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Carlo Gonzalez – Carlson Gracie Team

3 – Cheyne p Mckeever – One Jiu-Jitsu USA

Master 2 / Masculino / Branca / Meio-Pesado

1 – Troy Brogdon – Carlson Gracie Team

2 – Sergio Laurente – Alliance

3 – Pedro Freire – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 2 / Masculino / Branca / Pesado

1 – Zachary James Bighorn – Nova União

2 – Kyle Miller – CheckMat

3 – Phillip John Ralls – Gracie Barra

3 – Samuel Arredondo Avila – Carlson Gracie Team

Master 2 / Masculino / Azul / Pluma

1 – Jake Yasutomi – CheckMat

2 – Christopher J Parker – Yamasaki Academy

3 – Freddy Dormevil – Jiu-Jitsu For Life Team

3 – Stanton Cochran – Atos Jiu-Jitsu

Master 2 / Masculino / Azul / Pena

1 – Bobby A Rife – Gracie Barra

2 – Christopher Choi – Coachella Valley BJJ

3 – Derrick Harris – Pedigo Submission Fighting

Master 2 / Masculino / Azul / Leve

1 – Jason Paul Nann – Soul Fighters BJJ

2 – Aaron Chaney – Pedro Sauer Team

3 – Robby Muir III – Paragon BJJ Academy

3 – William Darryle Hoffmann – A-Force Brazilian Jiu-Jitsu

Master 2 / Masculino / Azul / Médio

1 – Robin Suh – One Jiu-Jitsu USA

2 – Salim Lahoud – Alliance

3 – Jesse Fernando Becerra – CheckMat

3 – Ricardo Bandeira de Mello Príncipe Figueiredo – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 2 / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – Christopher Cody Cavaletto – Paragon BJJ Academy

2 – Nicholas Wiegand – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu

3 – Manuel Ernesto Raya – Paragon BJJ Academy

3 – Todd Christopher Sawin – Alliance

Master 2 / Masculino / Azul / Pesado

1 – Damien Adam Alvarez – Ares BJJ

2 – Eduardo Moriyuki Tamashiro – Impacto Japan B.J.J.

3 – Andrew Hagerman – Pedro Sauer Team

3 – Bryan ho – One Jiu-Jitsu USA

Master 2 / Masculino / Azul / Super Pesado

1 – Lee Rowland – Atos Jiu-Jitsu

2 – Dominic Viek – Cascao Jiu-Jitsu

3 – Martin Manuel Gutierrez – One Jiu-Jitsu USA

3 – Nicholas Moncada – CheckMat

Master 2 / Masculino / Azul / Pesadíssimo

1 – Wellington Garcia – Zenith BJJ

2 – David Kapa – Flow Martial Arts – Gold Coast

3 – Lance Horan – Paragon BJJ Academy

3 – Michael Albert Sligh – Kronos BJJ

Master 2 / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Robin Suh – One Jiu-Jitsu USA

2 – Eduardo Moriyuki Tamashiro – Impacto Japan B.J.J.

3 – Aaron Chaney – Pedro Sauer Team

3 – Wellington Garcia – Zenith BJJ

Master 2 / Masculino / Roxa / Pluma

1 – Tim Setala – UFC Gym

2 – Thiago Ricci – Ares BJJ

3 – Lucas Mateus Aparecido Guedes – CheckMat

3 – Shannon Gavin MacKenzie – CheckMat International

Master 2 / Masculino / Roxa / Pena

1 – Ruben Jonathan Delgadillo – Cascao Jiu-Jitsu

2 – Billy English – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Robert Amar – Alliance

3 – Ryan Woolford – Atos Jiu-Jitsu

Master 2 / Masculino / Roxa / Leve

1 – Pete John Mazzeo – CheckMat

2 – Clinton Davies – Tukaha Brazilian Jiu Jitsu

3 – Alejandro Castellon – Gracie Humaita

3 – Daniel Wayne Turner – Carlson Gracie Team

Master 2 / Masculino / Roxa / Médio

1 – Andrew Waldon – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Douglas Adron Cuomo – Easton BJJ

3 – Ryan Lipscomb – Maracaba BJJ

3 – RYAN ONEAL – Brazilian Top Team

Master 2 / Masculino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Bradley Shemluck – Gracie Fighter

2 – Robert Green – Nova União

3 – Cameron Tyler – CheckMat

3 – Jeremie Fischer – CheckMat

Master 2 / Masculino / Roxa / Pesado

1 – Yavuz Bozkurt Ögüt – VFL Wolfsburg e.V. BJJ

2 – Christopher Deal – Gracie Humaita

3 – Brandon Russell Talbot – Carlson Gracie Team

3 – Pete Acquaviva – Creighton Mixed Martial Arts Academy

Master 2 / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – Brandon Martin-Frazier – Rodrigo Pinheiro BJJ

2 – Vladimir Juscenko – Creighton Mixed Martial Arts Academy

3 – christopher taheri – North Park Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Daniiel Justin Castro – Tinguinha BJJ academy

Master 2 / Masculino / Roxa / Pesadíssimo

1 – Alex Forero – Pacific Top Team California

2 – Adam Hicks – Port City MMA

3 – Bryan Beaver – Atos Jiu-Jitsu

3 – Michael Kimsey – Brasa CTA

Master 2 / Masculino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Bradley Shemluck – Gracie Fighter

2 – Brandon Martin-Frazier – Rodrigo Pinheiro BJJ

3 – Douglas Adron Cuomo – Easton BJJ

3 – Robert Green – Nova União

Master 2 / Feminino / Branca / Pluma

1 – Erin Muscatelli – Alliance

2 – Evonne Kaminaga – Sandro Batata Brazilian Jiu-jitsu

Master 2 / Feminino / Branca / Pena

1 – Tanisha Tubberville – Carlson Gracie Team

2 – Kari Johnson – Kronos BJJ

Master 2 / Feminino / Branca / Leve

1 – Vera Zheleznyak – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

2 – Elsie Romero – Coachella Valley BJJ

3 – Xiao Jing Sun – Top Brother Mexico

Master 2 / Feminino / Branca / Médio

1 – Rachel Roberts – Gracie Barra

2 – Megan Bouhey – Maui Jiu-Jitsu

3 – Melisa Bittancourt – Infinite Jiu Jitsu

Master 2 / Feminino / Azul / Galo

1 – Colleen D Hennigan – Fenix BJJ Woburn

2 – Mariz Brown – Amazonas Rice Bros BJJ

3 – Celina Sears – Impact Jiu Jitsu

Master 2 / Feminino / Azul / Pluma

1 – Maria Ng – Soul Fighters BJJ

2 – Karen Marie Martin – Maracaba BJJ

3 – Nayla Ebelyn Perez – Gracie Humaita

Master 2 / Feminino / Azul / Pena

1 – Annie Kay Lindsay – Dunham Jiu-Jitsu

2 – Darcie Omori – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Alejandra Nann – Soul Fighters BJJ

3 – Katie Lorraine Dees – Ralph Gracie

Master 2 / Feminino / Azul / Leve

1 – Sasha Hulisz – Brasa CTA

2 – Kirsten Banks – Brazilian Top Team

3 – Brittany Paige Rice – Lotus Club USA

3 – Melissa Romero – Renzo Gracie LA

Master 2 / Feminino / Azul / Médio

1 – Asti Alexandria – Easton BJJ

2 – Raquel Andrade – Brazilian Top Team

3 – Carolina Simon – Clark Gracie Team

3 – Karis Callahan – Renzo Gracie NH

Master 2 / Feminino / Azul / Meio-Pesado

1 – Maria Carolina do Amaral Haber – Guigo JJ

2 – ROMANA SIDHU – GF Team

3 – Hannah Davis – Pedro Sauer Team

3 – Ngoc Chu – UFC Gym

Master 2 / Feminino / Azul / Super Pesado

1 – Brittany Layne Borders – Dark Horse Jiu-Jitsu

2 – Ryan Eileen Outlaw – Fabin Rosa Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Brittney McAlister – Easton BJJ

Master 2 / Feminino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Karis Callahan – Renzo Gracie NH

2 – Hannah Davis – Pedro Sauer Team

3 – Asti Alexandria – Easton BJJ

3 – Ngoc Chu – UFC Gym

Master 2 / Feminino / Roxa / Galo

1 – Fiona Ko – Atos Jiu-Jitsu

2 – Rachna Grunkemeier – Cascade Jiu-Jitsu

3 – alicia marroquin – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Brenda Diane Dang – Ares BJJ

Master 2 / Feminino / Roxa / Pluma

1 – Gisela Alejandra Barba Rodriguez – Renzo Gracie Mexico

2 – Adelita McGrath – Carlson Gracie Team

3 – Andrea Francisca Bermejo – The Black – HWD

3 – Danielle Walters – Honor Roll BJJ

Master 2 / Feminino / Roxa / Pena

1 – Marissa Rogate – One Jiu-Jitsu USA

2 – Yasisca Pujols – LEAD BJJ

3 – Alexandria Whitlock – Alliance

3 – Diana Nguyen – Evolution Brazilian Jiu-Jitsu

Master 2 / Feminino / Roxa / Leve

1 – Ruth Shi-Lei Hwu – Buckhead Jiu-Jitsu

2 – Brianne Corral – BJJ Coach – Corral’s Martial Arts

3 – Katherine Griffin – BJJ Revolution Team

3 – Megan Johnson – Soul Fighters BJJ

Master 2 / Feminino / Roxa / Médio

1 – Genevieve Rae Bennett Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Kimberly Pinske – Combat Base

3 – Mayra Cardenas – Renzo Gracie Houston

Master 2 / Feminino / Roxa / Super Pesado

1 – Annemieke DeMaggio – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Tiffany Cavazos – Alliance

Master 2 / Feminino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Ruth Shi-Lei Hwu – Buckhead Jiu-Jitsu

2 – Genevieve Rae Bennett Souza – Atos Jiu-Jitsu

3 – Adelita McGrath – Carlson Gracie Team

3 – Tiffany Cavazos – Alliance

Master 2 / Feminino / Marrom / Pena

1 – Georgina Staley – LEAD BJJ

2 – Karen Tran – Alliance

3 – Amber Haines – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Melissa Moore – Zenith BJJ

Master 2 / Feminino / Marrom / Leve

1 – Jessie Chen – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Abigail Kate Pacinelli – Team Robson Moura

3 – Amy Cadwell-Montenegro – Gracie Barra

Master 2 / Feminino / Marrom / Médio

1 – Vanessa Marie Retes – Guerrilla Jiu Jitsu

2 – Carly Rangel – Zenith BJJ

3 – Gina Sanchez – Alliance

3 – Patricia Archila – CheckMat

Master 2 / Feminino / Marrom / Meio-Pesado

1 – Laura Ann Heiman Martins – Paragon BJJ Academy

2 – Jenna Hulsey – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – Gillian K. Davis – CSW

Master 2 / Feminino / Marrom / Pesado

1 – Kim Bowser – Pacific Top Team California

2 – Gaby Espindola – ZR Team Association

3 – Lisa Barker – Strong Arm Brazilian Jiu-Jitsu

Master 2 / Feminino / Marrom / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Abigail Kate Pacinelli – Team Robson Moura

2 – Jenna Hulsey – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – Georgina Staley – LEAD BJJ

3 – Kim Bowser – Pacific Top Team California

Master 3 / Masculino / Branca / Pluma

1 – Nathan Ross Schmidt – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

Master 3 / Masculino / Branca / Pena

1 – Steve Vien N Nguyen – LEAD BJJ

2 – William Taaffe – Alliance

Master 3 / Masculino / Branca / Leve

1 – Miguel Angel Ibarra Arenas – Jovany Varela Competition Team

2 – Steve Paul Cotter – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Joao Coelho – LCCT USA

3 – Robert Sha – Gracie Barra

Master 3 / Masculino / Branca / Médio

1 – Gregg Alan Snyder – Paragon BJJ Academy

2 – Dustin White – BJJ Revolution Team

3 – Albert Joseph Delaney – Gracie Barra

Master 3 / Masculino / Branca / Meio-Pesado

1 – Mark Whittemore – Wisconsin 360 Jiu-Jitsu

2 – Lincoln Power – Gracie Sports USA

3 – Chris Thacker – Carlson Gracie Team

3 – Jed Deering – Lucero Jiu Jitsu Academy

Master 3 / Masculino / Branca / Pesado

1 – Michael Crimmins – Brasa CTA

2 – Mark Andrew Symmes – Vicente Jr. Team

3 – James Harris – Paragon BJJ Academy

3 – Luis Alfred Moro – Paragon BJJ Academy

Master 3 / Masculino / Branca / Super Pesado

1 – Patrick Ewald – Gracie Barra

2 – Jeffrey T Hamilton – Paragon BJJ Academy

3 – John Fred Neal – Baret Submissions USA

3 – Juan Gutierrez – Smash Gyms

Master 3 / Masculino / Branca / Pesadíssimo

1 – Jeffery Dean Ray – Pedigo Submission Fighting

2 – Scott Edward Parkhurst – Carlson Gracie Team

Master 3 / Masculino / Azul / Pluma

1 – Joan M Cabas – Soul Fighters BJJ

2 – Ubiratan Lionete da Silva – Kings Jiu-Jitsu

3 – James Patrick Thomas Borders – Dark Horse Jiu-Jitsu

3 – Michael Myint – TAC Team BJJ

Master 3 / Masculino / Azul / Pena

1 – Jeremy Dawson – Paragon BJJ Academy

2 – Edgardo Fernandez Ofilada – Excellence School of Jiu-Jitsu USA

3 – Arthur Hsu – Cobra Kai Jiu Jitsu

3 – David Doria – Ares BJJ

Master 3 / Masculino / Azul / Leve

1 – Gustavo Torres – Atos Jiu-Jitsu

2 – Duane Cox – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu

3 – Robert William Howe – Massachusetts Brazilian Jiu Jitsu

3 – Travis Steiner – Gracie Barra

Master 3 / Masculino / Azul / Médio

1 – Mirco Christian Karjalainen – Frota Team Nogueira

2 – Jack Douglas Beallo – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

3 – Ernie Martinez – Carlson Gracie Team

3 – Jake Hargis – Ballard Jiu-Jitsu

Master 3 / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – Samuel Cash – Bjj Conquest

2 – Marcus Thompson – Gracie Barra

3 – Aaron Bryan Bagley – Gracie Barra

3 – Keith Harold Worm – Carlson Gracie Team

Master 3 / Masculino / Azul / Pesado

1 – Guilherme Mulamba Novais Kazadi – Romulo Melo Brazilian Jiu-Jitsu LLC.

2 – Owen Valuch – Gracie Humaita

3 – Brandon Ermini – Carlson Gracie Team

3 – Darren Boucher – New England United BJJ

Master 3 / Masculino / Azul / Super Pesado

1 – Rondo Moss – Pedigo Submission Fighting

2 – Nima Namdar – Atos Jiu-Jitsu

3 – Anthony Kell – BJJ Globetrotters USA

3 – Charlie Dee Gunel – Lotus Club USA

Master 3 / Masculino / Azul / Pesadíssimo

1 – Timothy Aaron Fagin – Coalition 95

2 – Vincent Laguana – CheckMat

Master 3 / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Timothy Aaron Fagin – Coalition 95

2 – Anthony Kell – BJJ Globetrotters USA

3 – Charlie Dee Gunel – Lotus Club USA

3 – Robert William Howe – Massachusetts Brazilian Jiu Jitsu

Master 3 / Masculino / Roxa / Pluma

1 – Charles Salas – Atos Jiu-Jitsu

2 – Mark Lazatin – Atos Jiu-Jitsu

3 – Armando Hernandez – Lotus Club USA

3 – Wei Heng Shen – Atos JJ International

Master 3 / Masculino / Roxa / Pena

1 – Gabriel Gutierrez – Cleber Jiu Jitsu Visalia

2 – Adam Clapper – Gracie Humaita

3 – Brad Anastasia – Valko BJJ Academy

3 – Sonny Santos – GF Team

Master 3 / Masculino / Roxa / Leve

1 – Jared LeBlanc – Easton BJJ

2 – Eduardo Jose Vieira – Gracie Humaita

3 – Devin A. McRae – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Michael Sindici – Stronghold Jiu-Jitsu

Master 3 / Masculino / Roxa / Médio

1 – Clinton Foshee – Gracie Barra

2 – Samir Haddidi – NCU

3 – Eric Theodore Ragasa – Vinny Magalhaes BJJ

3 – Joshua Bianchi – Gracie Humaita

Master 3 / Masculino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Gabriel Cera – Brasa CTA

2 – Jules Evan Johnson – LEAD BJJ

3 – Andrew Wells Mckennie – Renzo Gracie Academy

3 – Joseph Earl Pistole – Carlson Gracie Team

Master 3 / Masculino / Roxa / Pesado

1 – Anthony Vincent Falotico – Fabin Rosa Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Patrick Banaise Blake – LEAD BJJ

3 – Ramiro Paré – Gracie Barra

3 – Ricardo Tierno Devisati – Romulo Melo Brazilian Jiu-Jitsu LLC.

Master 3 / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – Tony Tesone – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Christopher Edward Delgado – Brasa CTA

3 – Edilson F. Goncalves Aoki – Soul Fighters BJJ

3 – Ivan Vachkov – Ares BJJ

Master 3 / Masculino / Roxa / Pesadíssimo

1 – Julio Diaz – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Marco Martinez – Carlson Gracie Team

3 – Benjamin Wilcox – Dunham Jiu-Jitsu

3 – Mauricio Orellana – Renato Tavares Association

Master 3 / Masculino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Edilson F. Goncalves Aoki – Soul Fighters BJJ

2 – Patrick Banaise Blake – LEAD BJJ

3 – Joseph Earl Pistole – Carlson Gracie Team

3 – Ricardo Tierno Devisati – Romulo Melo Brazilian Jiu-Jitsu LLC.

Master 3 / Feminino / Branca / Pluma

1 – Tanya Lynn James – Atos Jiu-Jitsu

2 – Supak Chenhansa – AEG Jiu-Jitsu

3 – Sarah Elizabeth Maracaba – Maracaba BJJ

3 – Ya li Xing – Top Brother Mexico

Master 3 / Feminino / Branca / Pena

1 – Solange Munduruca – Gracie Humaita

Master 3 / Feminino / Branca / Leve

1 – Jacklyn Deniel Sam – Alliance

2 – Linda Castro – Maui Jiu-Jitsu

3 – Ingrid Mann – RCJ Machado

Master 3 / Feminino / Branca / Médio

1 – Lakeshia R Williams – Brasa CTA

2 – Margaret Randolph – Easton BJJ

Master 3 / Feminino / Branca / Meio-Pesado

1 – Vanessa Brooks – Carlson Gracie Team

2 – Rosalie Espiritu-Foster – Ares BJJ

Master 3 / Feminino / Azul / Pluma

1 – Helen Liu DesVeaux – Easton BJJ

2 – Aileen McHugh – Fenix BJJ Woburn

3 – Erin Jansen – Gracie Barra

3 – Juanita Hughey – Brasa CTA

Master 3 / Feminino / Azul / Leve

1 – Kristi Russell – Rodrigo Vaghi BJJ

2 – Adrianne Mckennie – Renzo Gracie Academy

3 – Quennie Sheri Davis – Carlson Gracie Team

Master 3 / Feminino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Kristi Russell – Rodrigo Vaghi BJJ

2 – Adrianne Mckennie – Renzo Gracie Academy

3 – Juanita Hughey – Brasa CTA

Master 3 / Feminino / Roxa / Pluma

1 – Annette Jung-in Lee – New Zealand Top Team

Master 3 / Feminino / Roxa / Pena

1 – Sylvia Ahn – LEAD BJJ

2 – Miyo Strong – Unified Jiu Jitsu

3 – Anabel Huezo – Brasa CTA

3 – Yi Liu-Williams – The Black – HWD

Master 3 / Feminino / Roxa / Leve

1 – Marci Zavala – Atos Jiu-Jitsu

2 – Tawnya Lynne Komlofske – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – January Tongay – Renato Tavares Association

3 – Lyndsie Erin Zugec – Zuma

Master 3 / Feminino / Roxa / Médio

1 – Melissa Lozano – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Mirella Atallah – Brazilian Top Team

3 – Christina Hernandez – Primal Training Center

Master 3 / Feminino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Stacey Ann Councilman – Infinite Jiu Jitsu

2 – Olena Litovsky – Unified Jiu Jitsu

3 – Michelle Pepin – Zenith BJJ

Master 3 / Feminino / Roxa / Pesado

1 – Kristyann Jennifer Manske – Baret Submissions USA

2 – Christine Marie-May Malta – Alliance

3 – Chandra Connor – Marco Nascimento BJJ

Master 3 / Feminino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Kristyann Jennifer Manske – Baret Submissions USA

2 – Tawnya Lynne Komlofske – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Anabel Huezo – Brasa CTA

3 – Miyo Strong – Unified Jiu Jitsu

Master 3 / Feminino / Marrom / Pluma

1 – Andreia Midori Sumida – Clark Gracie Team

2 – Fabiana Takatsu – BARBOSA JIU-JITSU

Master 3 / Feminino / Marrom / Pena

1 – Erica Grosjean – Brazilian Top Team

2 – Claudia Cardona – Renato Tavares Association

3 – Jolie Boyle – Gracie Barra

Master 3 / Feminino / Marrom / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Jolie Boyle – Gracie Barra

2 – Fabiana Takatsu – BARBOSA JIU-JITSU

Master 4 / Masculino / Azul / Galo

1 – Rick Miller – Jovany Varela Competition Team

2 – Michael David Redfern – Ballard Jiu-Jitsu

Master 4 / Masculino / Azul / Pena

1 – Shawn Schukraft – Gracie Humaita

2 – Michael Davis – Soul Fighters BJJ

3 – Bertrand Wang – Carlson Gracie Team

3 – Jeffrey Richard – Renzo Gracie NH

Master 4 / Masculino / Azul / Leve

1 – Del Boykin – SAS Team

2 – Jeff Hardin – Atos Jiu-Jitsu

3 – Michael Cantada – Brasa CTA

3 – Michael R Nelson – Gracie Fighter

Master 4 / Masculino / Azul / Médio

1 – Leopoldo Calderon Peralta – CheckMat

2 – James Angelo Labanowski – Infinite Jiu Jitsu

3 – Bryan Muehlberger – Honor Roll BJJ

3 – Jake Fox – Alliance

Master 4 / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – Devin Dallaire – TAC Team BJJ

2 – Brian Kreul – BJJ Globetrotters USA

3 – Eric Walts – Gracie Morumbi

3 – Timmy Garcia – Paragon BJJ Academy

Master 4 / Masculino / Azul / Pesado

1 – Scott Giller – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu

2 – Tim Rennick – Carlson Gracie Team

3 – Jason Bradford Ormsby – Brazil 021 International

3 – Sergio Massaharu Akutagawa – Go Fight BJJ

Master 4 / Masculino / Azul / Super Pesado

1 – Pat Houston – Carlson Gracie Team

2 – Cory Barton – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu

3 – David Taylor – Octagon MMA

3 – Robert Shaw Graham – Nova União

Master 4 / Masculino / Azul / Pesadíssimo

1 – Patrick Bruce Leiser – BJJ Globetrotters USA

2 – Daniel C Johnson – Gracie Barra

3 – Steve Hester – Gracie Barra

Master 4 / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Robert Shaw Graham – Nova União

2 – Jason Bradford Ormsby – Brazil 021 International

3 – Patrick Bruce Leiser – BJJ Globetrotters USA

3 – Timmy Garcia – Paragon BJJ Academy

Master 4 / Masculino / Roxa / Pluma

1 – Jaime Villar Molina – Brasa CTA

2 – David Baba – Inverse

Master 4 / Masculino / Roxa / Pena

1 – Toshiro Wakimaru – Carpe Diem

2 – Ryan Bich Tran – Alliance

3 – J.P. Gufrinck – One Jiu-Jitsu USA

3 – John Madrigal – Gracie Humaita

Master 4 / Masculino / Roxa / Leve

1 – Waihung Ma – Atos Jiu-Jitsu

2 – Dylan A Bruno – Soriano Jiu-Jitsu Academy

3 – Glen Holmes – Ralph Gracie

3 – Ruben Andrade – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 4 / Masculino / Roxa / Médio

1 – Rodrigo Urbano – Fight Sports

2 – Jarrett Wayne Harrison – Gracie Humaita

3 – Brian Caldwell Sognefest – Atos Jiu-Jitsu

3 – Ninad Desai – Body of Four

Master 4 / Masculino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Jeffie Jackson Horn Jr. – AMBJJ – Alex Martins Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Edgar Leon – Gracie Barra

3 – Doron Kim – CheckMat

3 – Ralph Cody – Lucero Jiu Jitsu Academy

Master 4 / Masculino / Roxa / Pesado

1 – Gary Allan Leonard Jr. – Romulo Melo Brazilian Jiu-Jitsu LLC.

2 – Arnaud MEYER – Academie Pythagore

3 – Daniel Bronson Bass – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

3 – Steven Lee Flanagan – TAC Team BJJ

Master 4 / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – David M Skora – Pedro Sauer Team

2 – Adam Holland – Massachusetts Brazilian Jiu Jitsu

3 – Bobby Carter – Gracie Humaita

3 – jocqua shropshire – Mike Moses’ Competition Team

Master 4 / Masculino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Jeffie Jackson Horn Jr. – AMBJJ – Alex Martins Brazilian Jiu-Jitsu

2 – David M Skora – Pedro Sauer Team

3 – Doron Kim – CheckMat

3 – Ninad Desai – Body of Four

Master 4 / Feminino / Azul / Pena

1 – Jennifer Cox – Gracie Barra

2 – Denise Marie Romero – Ralph Gracie

Master 4 / Feminino / Azul / Leve

1 – Laura Joffe Hendrickson – Gracie Barra

2 – Lisa Anne Shackelford – Soul Fighters BJJ

3 – Galina Buckhout – Alliance

3 – Joanna Shama – Warrior MMA & Jiu Jitsu

Master 4 / Feminino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Galina Buckhout – Alliance

2 – Joanna Shama – Warrior MMA & Jiu Jitsu

3 – Denise Marie Romero – Ralph Gracie

3 – Lisa Anne Shackelford – Soul Fighters BJJ

Master 4 / Feminino / Roxa / Pena

1 – Michelle Sparacio – Carlson Gracie Team

2 – Paula Te Kawa – Carlson Gracie Team

3 – Lena Van Asdale – Charles Gracie Jiu-Jitsu Academy – Reno

Master 4 / Feminino / Roxa / Leve

1 – Pamela Moye – The Black – HWD

2 – Sharon Cerelle Emde – GF Team

3 – Vera Brown – Nova União

Master 4 / Feminino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Sharon Cerelle Emde – GF Team

2 – Pamela Moye – The Black – HWD

3 – Michelle Sparacio – Carlson Gracie Team

Master 4 / Feminino / Marrom / Pena

1 – ANA NIEVES – TAC Team BJJ

2 – Joan DeAgro – Renzo Gracie Academy

Master 4 / Feminino / Marrom / Leve

1 – Amy Konopka – Alliance

2 – Melissa Tanner – Presa Brazilian Jiu-Jitsu

Master 4 / Feminino / Marrom / Super Pesado

1 – Tracey Ann Barton – Combat Base

Master 4 / Feminino / Marrom / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Amy Konopka – Alliance

2 – Tracey Ann Barton – Combat Base

3 – ANA NIEVES – TAC Team BJJ

3 – Melissa Tanner – Presa Brazilian Jiu-Jitsu

Master 5 / Masculino / Azul / Pena

1 – Jimmy Vitelli – Team Royce Gracie, Washington

2 – David Wilhelmy – BJJ Revolution Team

Master 5 / Masculino / Azul / Leve

1 – Ian Frederic Brown – Roll Jiu-Jitsu Academy

2 – Michael Amico – Revolution Dojo

3 – Manuel G Ventura Jr – Marco Nascimento BJJ

3 – Terry Walsh – CheckMat

Master 5 / Masculino / Azul / Médio

1 – Mark Rogers – Rodrigo Vaghi BJJ

2 – Matthew James Finch – Brasa CTA

3 – Clinton R Grim – Carlson Gracie Team

3 – Yan Feng – AEG Jiu-Jitsu

Master 5 / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – ANTONIO MACHADO – Gracie Fighter

2 – Cliff R Walker – Gracie Barra

3 – Chester Virata – Cobra Kai Jiu Jitsu

3 – Keith D. Kall – Atos Jiu-Jitsu

Master 5 / Masculino / Azul / Super Pesado

1 – Bryan Briegel – Detroit Jiu-Jitsu Academy

2 – Heston Silbert – Ares BJJ

3 – Todd Allen Wright – Gracie Barra

Master 5 / Masculino / Azul / Pesadíssimo

1 – John Arthur McDaniel – Gracie Fighter

Master 5 / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – John Arthur McDaniel – Gracie Fighter

2 – Heston Silbert – Ares BJJ

3 – ANTONIO MACHADO – Gracie Fighter

3 – Bryan Briegel – Detroit Jiu-Jitsu Academy

Master 5 / Masculino / Roxa / Pena

1 – Darrin Neil Tinsley – Gracie Fighter

2 – Nino Orquiola – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Michael Silverman – Team Lloyd Irvin

3 – Ronaldo Lage Ignacio – Street Sports BJJ

Master 5 / Masculino / Roxa / Leve

1 – Alexis Nixon – Gracie Barra

2 – Timothy Irvin Funk – Zingano Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Dongkwon Shin – Massachusetts Brazilian Jiu Jitsu

Master 5 / Masculino / Roxa / Médio

1 – sasha babic – Gracie Humaita

Master 5 / Masculino / Roxa / Meio-Pesado

1 – John Vincent Davis – Carlson Gracie Team

2 – Nathaniel Fowler Jr – LEAD BJJ

3 – archie tovar – Cleber Jiu Jitsu

3 – Greg Bennett – Brazilian Top Team

Master 5 / Masculino / Roxa / Pesado

1 – Andrew Lowrimore – TRUJITSU / Bakersfield

2 – Jerry Dimaggio – Brasa CTA

3 – Fernando Santiago Gonzalez – Renzo Gracie Houston

3 – Stephen Larry Angeli – Granite Bay Jiu-Jitsu

Master 5 / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – Cortney Steven Able – Gracie Jiu-Jitsu Academy

2 – Romeo De Los Reyes – Fabio Santos BJJ

3 – James C Hevner – Fenix BJJ Lowell

Master 5 / Masculino / Roxa / Pesadíssimo

1 – Andreas Met – 10th Planet Jiu Jitsu

Master 5 / Masculino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Andreas Met – 10th Planet Jiu Jitsu

2 – sasha babic – Gracie Humaita

3 – Darrin Neil Tinsley – Gracie Fighter

3 – Fernando Santiago Gonzalez – Renzo Gracie Houston

Master 5 / Feminino / Azul / Pluma

1 – Carol None Gosnell – Soul Fighters BJJ

2 – Alexandria Miok Toguchi – Zenith BJJ

Master 5 / Feminino / Azul / Médio

1 – Dolonna Brush – Gracie Humaita

2 – Wendy Petko – Cassio Werneck BJJ

Master 5 / Feminino / Roxa / Leve

1 – Lesley Maclean – Gracie Barra

2 – Pascale Hayem – BJJ Revolution Team

Master 5 / Feminino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Pascale Hayem – BJJ Revolution Team

Master 5 / Feminino / Marrom / Médio

1 – julie litman – BJJ Revolution Team

2 – Cynthia A Fink – Alliance

Master 6 / Masculino / Azul / Leve

1 – James R Laufenberg – Gracie Fighter

Master 6 / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – Michael Garcia – Carlson Gracie Team

2 – Gregory Joseph Cuomo – Alliance

3 – Terry Stewart – SAS Team

Master 6 / Masculino / Azul / Pesado

1 – David Eilers – Alliance

2 – Ronald Kurtis Wilson – Renato Tavares Association

3 – Pierre Yves Joseph Laurent – Gracie Humaita

Master 6 / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – James R Laufenberg – Gracie Fighter

2 – David Eilers – Alliance

3 – Gregory Joseph Cuomo – Alliance

3 – Ronald Kurtis Wilson – Renato Tavares Association

Master 6 / Masculino / Roxa / Pena

1 – Hector Ruiz – GF Team

2 – Glenn Kuwata – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Craig Wong – Coronado Brazilian Jiu Jitsu

Master 6 / Masculino / Roxa / Leve

1 – Scott A Close – Gracie Barra

2 – Bryan Baker – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu

Master 6 / Masculino / Roxa / Médio

1 – Matthew Clyde Grant – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 6 / Masculino / Roxa / Pesado

1 – Eric Manning – Paragon BJJ Thousand Oaks

Master 6 / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – David Eugene Brown – Renato Tavares Association

2 – John Alevizos – Tinguinha BJJ academy

Master 6 / Masculino / Roxa / Pesadíssimo

1 – Tim William Stephens – Tinguinha BJJ academy

Master 7 / Masculino / Azul / Pena

1 – Vadim G Evenbach – Ralph Gracie

Master 7 / Masculino / Azul / Médio

1 – R. Dirk Anderson – Paragon BJJ Academy

2 – Ken Christopher Hargett – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Ron Bass – Rubalcava Jiu-Jitsu

Master 7 / Masculino / Azul / Pesado

1 – Daniel W. Hudson – DDR Jiu Jitsu

2 – Dean M. Brewer – Kama Jiu-Jitsu

Master 7 / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Daniel W. Hudson – DDR Jiu Jitsu

2 – Dean M. Brewer – Kama Jiu-Jitsu

Master 7 / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – Keith Mateychick – Renato Tavares Association

Master 7 / Masculino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Keith Mateychick – Renato Tavares Association

Master 7 / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – John Parker Lapp – Brasa CTA

Master 7 / Feminino / Azul / Pluma

1 – Sandi Duquette – Yamasaki Academy

Master 7 / Feminino / Azul / Super Pesado

1 – Susan D Gordon – Peak Performance

Master 7 / Feminino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Sandi Duquette – Yamasaki Academy

2 – Susan D Gordon – Peak Performance

Master 7 / Feminino / Marrom / Leve

1 – Brenda G King – Jean Jacques Machado BJJ