Erich Muniz fatura absoluto roxa no 1° dia do Pan 2019; confira os destaques

Foi para a conta o primeiro dia de duelos inflamados do Pan de Jiu-Jitsu 2019, que teve seu início nessa quinta-feira, dia 21 de março, e irá se extender até domingo, dia 24. O Bren Center, na Califa, recebeu no debute do torneio deste ano atletas de faixa-roxa, azul e branca, no adulto e master.

Ponto alto do dia, o faixa-roxa masculino teve como destaque o atleta Erich Muniz, aluno do professor Rodrigo Feijão representando a Nova União. A fera entrou com tudo no torneio e voltará para casa com dois ouros no peito.

Na divisão de peso pesado, Erich fez quatro lutas, inclusive a final com Dominic Pica (Gracie Fighter) que valeu o ouro. Já no absoluto, mais três combates, incluindo a final contra o campeão meio-pesado Pedro Machado (Gordo JJ), no qual Erich aplicou uma raspagem para garantir o título.

Outros destaques na faixa-roxa ficaram para Meyram Maquiné (Lloyd Irvin), campeão no peso-pena, e Tainan Dalpra (Atos) no peso médio.

Já na faixa-azul, que levou a melhor foi Gabriel Bello (GFTeam), que faturou o ouro superpesado ao bater Zachary Jezulin (Gracie Barra), e em seguida partiu com tudo para o absoluto, superando o campeão meio-pesado Gabriel Fagundes (Alliance) na final.

No feminino azul, Azanaa Hutchison (Lloyd Irvin) foi a grande campeã, faturando o bicampeonato no Pan em ouro duplo (superpesado e absoluto).

Confira abaixo os resultados parciais do torneio!

Adulto / Masculino / Branca / Galo

1 – Billy Sereyvuth – One Jiu-Jitsu USA

2 – Alfredo Armenta Morales – Kronos BJJ

3 – Jesse Gardea – Nova União

3 – Nick Lee Sanders – Ares BJJ

Adulto / Masculino / Branca / Pluma

1 – Jakob Antonio Marine – GF Team

2 – George Chihara – One Jiu-Jitsu USA

3 – Aaron Michael Conley – Pedigo Submission Fighting

3 – Nicholas Dyllan Agliam – Gracie Humaita

Adulto / Masculino / Branca / Pena

1 – Jacob Bornemann – Pedigo Submission Fighting

2 – Antonio Lorenzo Vasquez – BJJ Globetrotters USA

3 – Bryce Michael Gonzales – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – Jimmy B Tran – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Branca / Leve

1 – Jessim Boucetta – Icon Jiu-Jitsu

2 – Tyler Austin Tafolla – Kings Jiu-Jitsu

3 – Drake Chambers ReidReynoso – Big Brothers

3 – Wren Shmoji – Brasa CTA

Adulto / Masculino / Branca / Médio

1 – Jadon Frederick Telep – Lotus Club USA

2 – Jake Tyler Babian – Alliance International

3 – Jacob Januszanis – Baret Submissions USA

3 – Jerome Antwuan David – Primal Training Center

Adulto / Masculino / Branca / Meio-Pesado

1 – Dario Dude Castillo – Lucero Jiu Jitsu Academy

2 – Stephen d Heston – Kronos BJJ

3 – Benjamin Duarte – Pacific Top Team California

3 – Stefan Robert Jarvis – Cleber Jiu Jitsu

Adulto / Masculino / Branca / Pesado

1 – Dory Raymond Aoun – CheckMat

2 – Salron Zephirin – Unity Jiu-jitsu

3 – Adam Charles Blackwell – Carlson Gracie Team

3 – Dane Hoover – Gracie Humaita

Adulto / Masculino / Branca / Super Pesado

1 – Nathaniel Lolovich – Lucero Jiu Jitsu Academy

2 – Joachim d’Etigny – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

3 – Leo Sandoval – CheckMat

3 – Miguel Alejandro Mejia-Ruiz – Cleber Jiu Jitsu Visalia

Adulto / Masculino / Branca / Pesadíssimo

1 – Martin Andres Gonzalez – Brazilian Top Team

2 – Martin Lucaj – Detroit Jiu-Jitsu Academy

3 – Bayley McKay Pierson – Gracie Barra

3 – Matthew Josiah Abdallah – Camarillo Jiu Jitsu

Adulto / Masculino / Azul / Galo

1 – Alexander James Wilson – Gracie Fighter

2 – Isaih Francesco Calderon – Atos Jiu-Jitsu

3 – John Pablo Valotto De Lima – CheckMat

3 – Shawn Christopher Pablo – Alliance

Adulto / Masculino / Azul / Pluma

1 – Thalys de Oliveira Pontes – Cicero Costha Internacional

2 – Robin Bohlin – Atos Jiu-Jitsu

3 – Abel Salazar – LEAD BJJ

3 – Joao Victor Ribeiro – CheckMat

Adulto / Masculino / Azul / Leve

1 – Jacob Ahmad Kassama – Atos Jiu-Jitsu

2 – Amarto Rajaram – Unity Jiu-jitsu

3 – Kenneth Kindred IV – Marcus Soares Brazilian Jiu-Jitsu USA

3 – Luca Germinario Ramaci – Corpo e Mente

Adulto / Masculino / Azul / Médio

1 – Paulo Henrique Merlin – Gracie Barra

2 – Mohamad Baillot – Mako Team Paris

3 – Carlos Alberto Castro Araújo Neto – Club Pina Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Vinicius Lousada da Silva – GF Team

Adulto / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – Steffen M. Banta – Soul Fighters BJJ

2 – Gabriel Thomaz Fagundes – Alliance

3 – Bruno Heidler Franco Ferreira – Cicero Costha Internacional

3 – Travis Leroy Lindahl – Coalition 95

Adulto / Masculino / Azul / Pesado

1 – Lucas Valentim Alves Montalvão – GF Team

2 – Cody William Vanderwal – Pacific Top Team

3 – Diogo Quintas Nogueira – Art of Fight – Lisboa

3 – Thomas Henry Strembickyj – BJJ Globetrotters

Adulto / Masculino / Azul / Super Pesado

1 – Gabriel Sergio Campos Bello – GF Team

2 – Zachary Jezulin – Gracie Barra

3 – Elvin Cruz – VBros BJJ

3 – Jeremy Collins – Team Lloyd Irvin

Adulto / Masculino / Azul / Pesadíssimo

1 – Jason Shirley – CheckMat

2 – Nsima Abasi Inyang – Cassio Werneck BJJ

3 – Chad Wesley Smith – Gracie Barra

3 – William Matheus Padilha Maciel – Ataque Duplo

Adulto / Masculino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Gabriel Sergio Campos Bello – GF Team

2 – Gabriel Thomaz Fagundes – Alliance

3 – Lucas Valentim Alves Montalvão – GF Team

3 – Travis Leroy Lindahl – Coalition 95

Adulto / Masculino / Roxa / Galo

1 – Hiryu Niwa – Axis Jiu-Jitsu

2 – Darryl R. Lebus – LEAD BJJ

3 – Cory Walker – Team Lloyd Irvin

3 – Matheus Henrique Araújo Azancot Vilaça – Ares BJJ

Adulto / Masculino / Roxa / Pluma

1 – Fabricio Andrey Batista Junior – Alliance

2 – Shon Rico Staton II – Team Lloyd Irvin

3 – An Vu – Brasa CTA

3 – Jarrod Trotter – Soul Fighters BJJ

Adulto / Masculino / Roxa / Pena

1 – Meyram Maquiné Alves – Team Lloyd Irvin

2 – Yaroslav Blazhko – ZR Team Association

3 – Jihwan Park – Gracie Barra

3 – Marcelo Fausto de Abreu Montanagna – CheckMat

Adulto / Masculino / Roxa / Leve

1 – Andy Tomas Murasaki Pereira – Atos Jiu-Jitsu

2 – Lucas Andre Galvão Protasio – CheckMat

3 – Austin Caine Oranday – Alliance

3 – Dante Derrick Muschamp – Atos JJ USA

Adulto / Masculino / Roxa / Médio

1 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jansen Gomes Ramos – CheckMat

3 – Alessandro Borgonovo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Sebastian Rodriguez Williams – Unity Jiu-jitsu

Adulto / Masculino / Roxa / Meio-Pesado

1 – Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Adam Bradley – Atos Jiu-Jitsu

3 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

3 – Theo Lee Lopes de Andrades – Gracie Gym Texas

Adulto / Masculino / Roxa / Pesado

1 – Erich Munis dos Santos – Nova União

2 – Dominic Pica – Gracie Fighter

3 – Dante Daniel Cano Junior – Alliance

3 – Davi Cabral de Souza – GF Team

Adulto / Masculino / Roxa / Super Pesado

1 – Guilherme Bacha Guedes – CheckMat

2 – Diego Vasquez – Carlson Gracie Team

3 – Amr Ghoneim – Alliance

3 – Eric Koval – Alliance

Adulto / Masculino / Roxa / Pesadíssimo

1 – Wallace Costa da Silveira – GF Team

2 – Taylor Kettler – Brasa CTA

3 – Gabriel De Oliveira Haddad Duarte – Lótus Club

3 – Renan Cruz – Marcio Cruz Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Roxa / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Erich Munis dos Santos – Nova União

2 – Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Lucas Andre Galvão Protasio – CheckMat

3 – Wallace Costa da Silveira – GF Team

Adulto / Feminino / Branca / Galo

1 – Kazia Lecker – One Jiu-Jitsu USA

2 – Casey Kowalewsky – Relson Gracie

3 – Monica Raquel Pedro – Gracie Barra

3 – Rachelle Riley – Brasa CTA

Adulto / Feminino / Branca / Pluma

1 – Angelica Pimentel – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Laura Adrien – North Park Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Nesrine Mehai – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

3 – Rontrice Thomas – Alliance

Adulto / Feminino / Branca / Pena

1 – Taylor Heather Findlay – Cicero Costha Internacional

2 – Sarah Shell – Riis-Rosenberg Jiu-Jitsu

3 – Jillian Athena Garza – Zenith BJJ

3 – Yarivette Rosado – Behring Puerto Rico

Adulto / Feminino / Branca / Leve

1 – Kelsey Keown – Alliance

2 – Rebecca A King – Unity Jiu-jitsu

3 – Jayme Elizabeth-Salim Galvan – TRUJITSU / Bakersfield

3 – Kimberly Chiyo Kuwata – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Branca / Médio

1 – Merisa Ann Downs – Caveirinha Jiu-Jitsu Family USA

2 – Daisy Wanless – Atos Jiu-Jitsu

3 – Dakota Irene-Louise Cherup – Kroyler Gracie Jiu-Jitsu

3 – Rachel Sechan – Carlson Gracie Team

Adulto / Feminino / Branca / Meio-Pesado

1 – Tepoe Jenna Temanupaioura – Atos Jiu-Jitsu

2 – Juliana Hernandez – Sandro Batata Brazilian Jiu-jitsu – Santa Cruz

Adulto / Feminino / Branca / Pesado

1 – Siobhan Bevin Daugherty – Atos Jiu-Jitsu

2 – Caroline McCandless – Alliance

3 – Ivana Gugliotta – Cicero Costha Internacional

Adulto / Feminino / Branca / Super Pesado

1 – Erin Quillen – CheckMat

2 – Xochilt Camarena – Team Link Utah

3 – Cindy Vasquez – The Black – HWD

Adulto / Feminino / Azul / Galo

1 – Giavanna Crivello – EJD – RGT

2 – Maureen Ramirez – Team Shawn Hammonds

3 – Natalia Vuilleumier Zuno – Atos Jiu-Jitsu

3 – Yasmyn Castro – Nova União

Adulto / Feminino / Azul / Pluma

1 – Tayler Rae Wiedeman – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ

3 – An-an Chang – LEAD BJJ

3 – Evelynn Eloisa Luna – CheckMat

Adulto / Feminino / Azul / Pena

1 – Júlia de Jesus Alves – GF Team

2 – Jasmine Wilson – Gracie Humaita

3 – Ana Mayordomo – Easton BJJ

3 – Michelle Ho – Team Lloyd Irvin

Adulto / Feminino / Azul / Leve

1 – Emily Pakulski – Unity Jiu-jitsu

2 – Mayara Santos de Melo – Game Fight Barra Da Tijuca

3 – Maria Eduarda Cabral de Souza – GF Team

3 – Melody L McGill – Rubalcava Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Azul / Médio

1 – Aurélie LE Vern – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Leah Mays – Team Lloyd Irvin

3 – Laurie Berger – Atos Jiu-Jitsu

3 – Sara Call – Alliance

Adulto / Feminino / Azul / Meio-Pesado

1 – Cheyenne Miller – Atos Jiu-Jitsu

2 – Victoria Leite de Oliveira – Atos Jiu-Jitsu

3 – Alyson Burke – Impact Jiu Jitsu

3 – Samantha Ryan McManus – CheckMat

Adulto / Feminino / Azul / Pesado

1 – Iasmim Casser da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Anna Vyrginnia da Silva Rocha – CT MR

3 – Andrea Tara Schmidt – Teixeira Garcia Brazilian Jiu Jitsu

Adulto / Feminino / Azul / Super Pesado

1 – Azanaa Iman Hutchison – Team Lloyd Irvin

2 – Isabel Anailda Burton – Leo Dalla BJJ

3 – Jelisa Carter – Team Lloyd Irvin

3 – Natalia Coronado – Alliance

Adulto / Feminino / Azul / Enum_WeightDivision_Open Class_Label

1 – Azanaa Iman Hutchison – Team Lloyd Irvin

2 – Iasmim Casser da Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Emily Pakulski – Unity Jiu-jitsu

3 – Melody L McGill – Rubalcava Jiu-Jitsu

Master 1 / Masculino / Branca / Pluma

1 – Nick Joseph Muñoz – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Jeovanni Blake Cesar Cortez – Gracie Barra

3 – Justin S Spencer – Caveirinha Jiu-Jitsu Family USA

Master 1 / Masculino / Branca / Pena

1 – Doo Yong Park – Alliance

2 – Michael Ponce – UFC Gym

3 – Matthew Tim Faildo – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Max Pender – Tinguinha BJJ academy

Master 1 / Masculino / Branca / Leve

1 – Robert Weisenfeld – Alliance

2 – Anthony Oreta – Zenith BJJ

3 – Allan Vincent VanCamp – CheckMat

3 – Brian Ovidio Florez – Gracie Humaita

Master 1 / Masculino / Branca / Médio

1 – Robert Kronebusch – Brazilian Top Team

2 – Majeed Ramon Khan – BJJ Revolution Team

3 – James Phillips – Tinguinha BJJ academy

3 – Robert Clark – Paragon BJJ Academy

Master 1 / Masculino / Branca / Meio-Pesado

1 – Charles Eugene White – Gracie Barra

2 – Eddie Joseph Mckenna – Soriano Jiu-Jitsu Academy

3 – Ahmed Khouqeer – LEAD BJJ

3 – Nikola Teofilovic – Baret Submissions USA

Master 1 / Masculino / Branca / Pesado

1 – Andrew Jimenez – GF Team

2 – Marco Balke – Cobra Kai Jiu Jitsu

3 – Cory Lynn Burch – Zenith BJJ

3 – Joaquin Nevel – Gracie Fighter

Master 1 / Masculino / Branca / Super Pesado

1 – Cannon Smith – Alliance

2 – Clint Blair Cooper – Cleber Jiu Jitsu

3 – Joshua David Perry – RCJ Machado

3 – Shane Pomeroy – Maracaba BJJ

Master 1 / Masculino / Branca / Pesadíssimo

1 – Caleb Barber – Primal Training Center

2 – Sean Cargill – CheckMat

3 – Carlos Rivas Garza – Rada Jiu-Jitsu Academy

3 – Darren Kiapaakai Hall – Maui Grappling Academy

Master 1 / Feminino / Branca / Pluma

1 – Patricia Arlynne Laila Reyes Santos – Alliance

2 – Larissa Doré Manibog – Carlson Gracie Team

Master 1 / Feminino / Branca / Pena

1 – Mary Ava Combs Morgan – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

2 – Kate Loredo – Gracie Humaita

Master 1 / Feminino / Branca / Leve

1 – April Linn Thompson – Zenith BJJ

2 – Kelsey Lynn Harrell – CheckMat

3 – Fadua Mokdci Barros de Andrade – Team Link Utah

3 – Jessica Megan Josephs – Carlson Gracie Team

Master 1 / Feminino / Branca / Médio

1 – Arlene Cottrell Bermudez – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Chelsea Marie Ibison – Gracie Barra

3 – Rachel Cox Kulchin – Tinguinha BJJ academy

Master 1 / Feminino / Branca / Meio-Pesado

1 – Britten Dey Bailey – Alliance

2 – Kelley Grimes – Paragon Brazilian Jiu Jitsu Austin

3 – Lauren Andrade – Gracie Barra

3 – Zilaikha Homaira Yawar – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 1 / Feminino / Branca / Pesado

1 – Isis Reis Sena – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Megan Ann Johnson – Team Link Utah

Master 1 / Feminino / Branca / Super Pesado

1 – Rachel Forero – Pacific Top Team California

2 – Erica R Hamilton – Paragon BJJ Academy

Master 2 / Masculino / Branca / Pena

1 – Wojciech Robert Kasperek – Alliance

2 – Mark Savage – Gracie Humaita

3 – Adam Silva – Dark Horse Jiu-Jitsu

3 – Jose Juan Ramirez – Carlson Gracie Team

Master 2 / Masculino / Branca / Leve

1 – Bruce Kim – Cleber Jiu Jitsu Visalia

2 – Bryce Cameron Krause – Atos Jiu-Jitsu

3 – Anthony Craig – CheckMat

3 – Jason Rittgers – Carlson Gracie Team

Master 2 / Masculino / Branca / Médio

1 – Paul Christopher DeLisle – Soul Fighters BJJ

2 – Robert Santana – Lansang Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Carlo Gonzalez – Carlson Gracie Team

3 – Cheyne p Mckeever – One Jiu-Jitsu USA

Master 2 / Masculino / Branca / Meio-Pesado

1 – Troy Brogdon – Carlson Gracie Team

2 – Sergio Laurente – Alliance

3 – Pedro Freire – Ribeiro Jiu-Jitsu

Master 2 / Masculino / Branca / Pesado

1 – Zachary James Bighorn – Nova União

2 – Kyle Miller – CheckMat

3 – Phillip John Ralls – Gracie Barra

3 – Samuel Arredondo Avila – Carlson Gracie Team

Master 2 / Feminino / Branca / Pluma

1 – Erin Muscatelli – Alliance

2 – Evonne Kaminaga – Sandro Batata Brazilian Jiu-jitsu

Master 2 / Feminino / Branca / Pena

1 – Tanisha Tubberville – Carlson Gracie Team

2 – Kari Johnson – Kronos BJJ

Master 2 / Feminino / Branca / Leve

1 – Vera Zheleznyak – Ralph Gracie Jiu-Jitsu Berkeley

2 – Elsie Romero – Coachella Valley BJJ

3 – Xiao Jing Sun – Top Brother Mexico

Master 2 / Feminino / Branca / Médio

1 – Rachel Roberts – Gracie Barra

2 – Megan Bouhey – Maui Jiu-Jitsu

3 – Melisa Bittancourt – Infinite Jiu Jitsu

Master 3 / Masculino / Branca / Pluma

1 – Nathan Ross Schmidt – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

Master 3 / Masculino / Branca / Pena

1 – Steve Vien N Nguyen – LEAD BJJ

2 – William Taaffe – Alliance

Master 3 / Masculino / Branca / Leve

1 – Miguel Angel Ibarra Arenas – Jovany Varela Competition Team

2 – Steve Paul Cotter – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Joao Coelho – LCCT USA

3 – Robert Sha – Gracie Barra

Master 3 / Masculino / Branca / Médio

1 – Gregg Alan Snyder – Paragon BJJ Academy

2 – Dustin White – BJJ Revolution Team

3 – Albert Joseph Delaney – Gracie Barra

Master 3 / Masculino / Branca / Meio-Pesado

1 – Mark Whittemore – Wisconsin 360 Jiu-Jitsu

2 – Lincoln Power – Gracie Sports USA

3 – Chris Thacker – Carlson Gracie Team

3 – Jed Deering – Lucero Jiu Jitsu Academy

Master 3 / Masculino / Branca / Pesado

1 – Michael Crimmins – Brasa CTA

2 – Mark Andrew Symmes – Vicente Jr. Team

3 – James Harris – Paragon BJJ Academy

3 – Luis Alfred Moro – Paragon BJJ Academy

Master 3 / Masculino / Branca / Super Pesado

1 – Patrick Ewald – Gracie Barra

2 – Jeffrey T Hamilton – Paragon BJJ Academy

3 – John Fred Neal – Baret Submissions USA

3 – Juan Gutierrez – Smash Gyms

Master 3 / Masculino / Branca / Pesadíssimo

1 – Jeffery Dean Ray – Pedigo Submission Fighting

2 – Scott Edward Parkhurst – Carlson Gracie Team

Master 3 / Feminino / Branca / Pluma

1 – Tanya Lynn James – Atos Jiu-Jitsu

2 – Supak Chenhansa – AEG Jiu-Jitsu

3 – Sarah Elizabeth Maracaba – Maracaba BJJ

3 – Ya li Xing – Top Brother Mexico

Master 3 / Feminino / Branca / Pena

1 – Solange Munduruca – Gracie Humaita

Master 3 / Feminino / Branca / Leve

1 – Jacklyn Deniel Sam – Alliance

2 – Linda Castro – Maui Jiu-Jitsu

3 – Ingrid Mann – RCJ Machado

Master 3 / Feminino / Branca / Médio

1 – Lakeshia R Williams – Brasa CTA

2 – Margaret Randolph – Easton BJJ

Master 3 / Feminino / Branca / Meio-Pesado

1 – Vanessa Brooks – Carlson Gracie Team

2 – Rosalie Espiritu-Foster – Ares BJJ