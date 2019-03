Vídeo: Aos 80 anos, Elmar França comemora aniversário treinando Jiu-Jitsu

Share it

Como você se sentiria ao comemorar seus 80 anos na academia? Foi o que experimentou o grande Elmar França, aluno mais antigo de mestre Rosado, líder da Rosado Jiu-Jitsu, em Copacabana.

Em vez de apagar velas no bolo, Elmar tentou apagar foi o faixa-roxa Carlos França, seu filho, com este bonito relógio que você pode conferir no vídeo abaixo.

Veja a comemoração do faixa-marrom Elmar França no vídeo abaixo, flagrado pelo nosso repórter Marcelo Dunlop, e poste nos comentários o nome do exemplo que te inspira na academia todos os dias. Oss!