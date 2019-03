“Jiu Jitsu”, filme com Nicolas Cage, vai trazer lutadores contra alienígenas

Share it

Astro do cinema, Nicolas Cage terá mais um papel principal em Hollywood, e desta vez num filme sobre a arte suave.

De acordo com o “The Hollywood Report“, Cage estará no cast do filme “Jiu Jitsu”, produzido pelo diretor Dimitri Logothetis, que dirigiu as duas mais recentes sequências da franquia Kickboxer com Jean-Claude Van Damme.

O filme, baseado nos quadrinhos de mesmo nome escritos por Logothetis, conta uma história de ficção científica, no qual lutadores de Jiu-Jitsu tem, de seis em seis anos, enfrentar alienígenas com a arte suave para salvar o planeta. O papel principal ficará com Alain Moussi (faixa-preta de Jiu-Jitsu treinado por Carlos Machado), enquanto Cage será o companheiro de lutas de Moussi.

O longa-metragem ainda não tem data prevista para o lançamento. E você, amigo leitor, o que achou da ideia do filme sobre a arte suave com Nicolas Cage entre os atores principais? Comente conosco!