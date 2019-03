Do baú: Roberto Roleta ensina raspagem helicóptero no Jiu-Jitsu

Share it

O lendário guardeiro Roberto Magalhães “Roleta”, tetracampeão mundial na faixa-preta (96, 97, 98 e 2000), era o tipo de competidor com excelência no que fazia. Todos os seus oponentes conheciam suas habilidades de raspagem, mas poucos conseguiam evitar seus arremessos no ar com raspadas acrobáticas.

Seu jogo de desequilibrar adversários, arma que funcionou contra oponentes do calibre de Wallid Ismail, Saulo Ribeiro, Amaury Bitetti, Fernando Margarida, Rodrigo Minotauro, Murilo Bustamante e muitas outras feras, tinha como carro-chefe a icônica raspagem helicóptero. Em vídeo gravado nos estúdios de GRACIEMAG, Roleta explicou em detalhes a execução da famigerada técnica.

Confira a aula abaixo, no nosso #tbt desta quinta-feira. Oss!