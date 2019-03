Spyder Jiu-Jitsu: Tim Spriggs e Matheus Lutes vencem GPs na Coreia do Sul

Share it

Em mais uma edição do seu inflamado grand prix, o Spyder Jiu-Jitsu Invitational mesclou atletas de elite com graduações diferentes (faixas-pretas, marrons e roxas) em busca do topo do pódio e um belo cheque de premiação. O card rolou nas primeiras horas deste sábado, dia 2 de março, em Seul, na Coreia do Sul.

As disputas foram divididas em duas categorias: até 76kg e até 100kg. Na divisão mais leve, Matheus Lutes, Daniel Sathler, Augusto Tanquinho, Lucas Rocha, Levi Jones-Leary, Mathias Luna, Osvaldo Queixinho e Sanghyeon Lee se enfrentaram na fase de grupos, enquanto na divisão mais pesada o evento contou com Tim Spriggs, Cláudio Calasans, Rudson Mateus, Matheus Diniz, Marcos Tinoco, Anderson Munis, Roberto Jimenez e Hyungcheul Kim.

Na divisão até 76kg, o destaque ficou para o implacável faixa-marrom Matheus Lutes, promessa da Alliance de Marcelo Garcia. Depois de finalizar na fase de grupos, Matheus superou o campeão mundial Augusto Tanquinho na semifinal para em seguida vencer o também faixa-preta Osvaldo “Queixinho” Moizinho na finalíssima, por 3 vantagens.

No GP de pesados, quem levou a melhor foi Tim Spriggs. Linha de frente da equipe Lloyd Irvin, Tim abriu o torneio deixando para trás Rudson Mateus, um dos favoritos do torneio. Embalado, Tim foi para semifinal e bateu o craque da Alliance Matheus Diniz, para chegar na final e vencer o campeão mundial Cláudio Calasans, por 4 a 2 nos pontos.

Confira abaixo os resultados completos!

Spyder Jiu-Jitsu Invitational

Seul, Coreia do Sul

2 de março de 2019

-76kg

Matheus Lutes finalizou Daniel Sathler na kimura

Augusto Tanquinho venceu Lucas Rocha por 6 a 0 nos pontos

Levi Jones-Leary venceu Mathias Luna por 3 a 1 nas vantagens

Osvaldo Queixinho finalizou Sanghyeon Lee no armlock

Semifinais:

Matheus Lutes venceu Augusto Tanquinho na decisão dos árbitros

Osvaldo Queixinho venceu Levi Jones-Leary na decisão dos árbitros

Terceiro lugar:

Levi Jones-Leary venceu Augusto Tanquinho por 6 a 0 nos pontos

Final

Matheus Lutes venceu Osvaldo Queixinho por 3 a 0 nas vantagens

-100kg

Anderson Munis venceu Roberto Jimenez por desclassificação (chave de pé ilegal)

Cláudio Calasans venceu Marcos Tinoco por 6 a 0 nos pontos

Tim Spriggs venceu Rudson Mateus por 2 a 0 nos pontos

Matheus Diniz venceu Hyungcheul Kim por 13 a 0 nos pontos

Semifinais:

Claudio Calasans venceu Anderson Munis na decisão dos árbitros

Tim Spriggs venceu Matheus Diniz por 3 a 0 nos pontos

Terceiro lugar:

Anderson Munis venceu Matheus Diniz por 1 a 0 nas vantagens

Final

Tim Spriggs venceu Cláudio Calasans por 4 a 2 nos pontos