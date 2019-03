Vídeo: Erberth Santos admite culpa e explica confusão no BJJ Stars

Share it

Atleta da luta principal do BJJ Stars, Erberth Santos quebrou o silêncio após ser o pivô de uma confusão generalizada que terminou prematuramente o evento, realizado no dia 23 de fevereiro, em São Paulo.

Na ocasião, Erberth deixou o tatame e partiu para cima de um integrante da plateia, enquanto outros expectadores também foram para cima do atleta e o conflito calhou por terminar o evento, sem a conclusão da luta principal.

Depois de emitir uma nota de esclarecimento no Instagram, Erberth veio ao público em forma de vídeo sem cortes, no qual discorre sobre o assunto e pede desculpas à organização pelo fato.

No vídeo, Erberth fala sobre as ofensas que recebeu e que o fizeram perder a cabeça, situação que, segundo ele, era desconhecida de sua natureza. Além disso, o atleta reforçou que ira dar o seu melhor rumo à volta por cima.

Confira no vídeo abaixo as declarações de Erberth e poste nos comentários as suas impressões.