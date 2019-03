Confirmado: Vitor Belfort assina com o ONE e reforça planos do evento para a América do Sul

Share it

Maior organização de MMA da Ásia, o ONE Championship anunciou nessa quinta-feira, dia 28 de fevereiro, que a lenda brasileira das artes marciais mistas Vitor Belfort assinou de fato com o evento. Há menos de uma semana, Belfort esteve em Cingapura para conversar com lideranças do One, e o papo gerou frutos.

Nascido no Rio de Janeiro, Belfort é um dos mais populares lutadores de MMA já saíram do Brasil. Faixa-preta de Jiu-Jitsu do lendário grande mestre Carlson Gracie, Belfort tornou-se uma das primeiras estrelas do esporte, fazendo sua estreia profissional em 1996, aos 19 anos. Em uma carreira de mais de duas décadas e 41 lutas profissionais, Belfort começou no MMA como grappler de excelência, mas foi com suas mãos velozes e devastador poder de nocaute que Belfort conquistou seu inegável sucesso em sua carreira. Ao longo dos anos, ele conquistou 18 vitórias impressionantes por nocaute em suas 26 vitórias na carreira profissional.

“É com grande prazer e honra que saúdo Vitor Belfort na família ONE Championship”, disse Chatri Sityodtong, presidente e CEO do ONE. “Vitor é um dos maiores nomes das artes marciais mistas. Ele é uma lenda em todo o mundo, e estamos felizes em tê-lo como parte de nossa expansão na América do Sul. Campeão do mundo em várias categorias de peso, o Vitor é uma adição maciça à nossa crescente lista de atletas de elite do ONE Championship. Mal posso esperar para ver seu poder explosivo e seus emocionantes combates dentro do cage do ONE. ”

Belfort tem notáveis ​​vitórias sobre Randy Couture, Wanderlei Silva, Rich Franklin, Michael Bisping, Luke Rockhold e Dan Henderson (duas vezes). O “Fenômeno” também enfrentou outros grandes nomes do MMA como Anderson Silva, Jon Jones, Chuck Liddell, Tito Ortiz e Lyoto Machida, entre outros. Ele agora procura continuar sua lendária carreira no ONE Championship.

“Estou nesse esporte desde os 19 anos e tenho tido a sorte de testemunhar em primeira mão seu crescimento e evolução”, disse Vitor Belfort. “Sou grato por esta incrível oportunidade. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à minha esposa Joana e aos meus filhos, Davi, Victoria e Kyara pelo amor e apoio infinitos. Eu gostaria de agradecer o Chatri Sityodtong e ao ONE Championship, que me deram essa grande honra de lutar para o público asiático. Pretendo me tornar campeão mundial sob os olhares dos melhores fãs de artes marciais do mundo.”

(Fonte: Assessoria de imprensa)