Nacional da GFTeam premia campeões com passagens para o Mundial de Jiu-Jitsu

O Rio de Janeiro já está em clima de carnaval, mas os bravos guerreiros da equipe GFTeam seguem com seu objetivo no esporte. Com o intuito de se reforçar para o Mundial da IBJJF, o time realizou o evento “Nacional GFTeam” no último sábado, dia 16 de fevereiro, premiando com passagens os campeões dos absolutos azul e roxa, nos pesos leve e pesado.

Realizado no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, o evento contou com a participação de 1.470 atletas de vários estados do país e algumas filiais de fora do Brasil, de acordo com o coordenador técnico da equipe e árbitro da IBJJF Serginho Miranda, sendo preciso contar com 12 áreas de luta para suportar o número expressivo de atletas inscritos em busca das passagens para os EUA. Além das disputas de faixa-branca à preta, o evento contou ainda com o Festival Kids, com a intenção de unir e difundir mais ainda o Jiu-Jitsu pras futuras gerações.

Da nova safra, os destaques vão para Robson Junior, campeão no azul leve, que após final eletrizante contra Arthur Carvalhães levou a melhor por dois pontos e vai pro Mundial com tudo pago. No azul pesado, Paulo Campos finalizou um dos representantes da GFTeam Argentina no triângulo para garantir a sua vaga. Após semi-finais duríssimas, Arthur Lanes e Marlon Ferreira fecharam o absoluto roxa leve, e Marcos Carrozzino com uma vantagem após o apito final sagrou-se o campeão do absoluto roxa pesado.

Confira no vídeo à seguir alguns lances do que rolou no campeonato!