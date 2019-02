Jiu-Jitsu: Thamara Ferreira rechaça medo de faixas-pretas no Grand Slam de Londres

Share it

A brasileira Thamara Ferreira tem se mantido no topo da categoria adulto marrom/preta até 70kg na temporada 2018/2019 do Abu Dhabi Grand Slam. Ela venceu até agora três das quatro edições, em Los Angeles, Rio de Janeiro e Abu Dhabi. A fase vitoriosa chegou depois de uma temporada não tão boa em 2017/2018, quando Thamara teve que lidar com derrotas em lutas decisivas em diversos eventos. Ela fala sobre como superou a fase ruim nos tatames: “Você precisa acreditar em você acima de tudo. Caminhar com paciência, aproveitar os tempos difíceis para evoluir seu jogo e a sua cabeça”.

Com a melhora nos resultados, Thamara começou a chamar a atenção dos fãs e da mídia. Ainda na faixa-marrom, a jovem de 23 anos não tem problemas em lutar contra atletas faixas-pretas mais experientes do que ela. Thamara comenta o que ela faz para estar pronta para lutas em tão alto nível: “Treino da forma correta. Não abuso do meu corpo e tento me cercar de pessoas humildes e concentradas nos seus objetivos. Isso me ajuda muito”.

Thamara está pronta para conquistar sua quarta medalha de ouro na temporada 2018/2019 do Abu Dhabi Grand Slam. O evento em Londres deve colocar a brasileira mais uma vez frente à frente com a britânica Samantha Cook para mais uma luta de arrepiar, a quinta na temporada. Por enquanto o placar está 3 x 1 para Thamara. Organizado pela UAEJJF, o Abu Dhabi Grand Slam Londres está marcado para 9 e 10 de março, na Copper Box Arena. O prazo final para se inscrever é 5 de março. Clique aqui para mais informações.

(Fonte: Assessoria de imprensa)